Toni Cantó deja su cargo en Ciudadanos, renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas y deja la política

Acusa a Arrimadas de poner a la Ejecutiva por delante del partido y pide ir de la mano del PP a las elecciones en Madrid

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido en esa comunidad, Toni Cantó, ha anunciado este lunes que deja sus cargos en el partido, renuncia a su acta de diputado y deja la política.

Así lo ha comunicado a los medios de comunicación al abandonar la reunión de la Ejecutiva de Cs que se celebra en Madrid para analizar las consecuencias del previsible fracaso de la moción de censura presentada por su partido en Murcia y la subsiguiente salida del Gobierno de la Comunidad de Madrid decida por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Cantó, uno de los dirigentes que más han criticado públicamente la estrategia seguida por Ciudadanos a raíz de las elecciones catalanas, ha aprovechado la reunión de ese órgano para pedir la dimisión del Comité Permanente, órgano en el que la propia Arrimadas había propuesto incluirle previamente.

Sin embargo, ha lamentado que la presidenta del partido haya preferido elegir proteger a su Ejecutiva en lugar de proteger a todo el partido en un momento en que "hay que asumir responsabilidades" y dar la voz a los afiliados. "Pero ellos no lo están haciendo", ha denunciado.

Así las cosas, ha anunciado su dimisión de su cargo en la Ejecutiva de Cs y la renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas y, por ende, su abandono de la vida política. "Sólo me planteo ahora llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío dentro de poco", ha comentado.

RIVERA SÍ FUE "UN SEÑOR"

Cantó ha aprovechado este anuncio para enviar "un saludo afectuoso" a todos los afiliados y cargos del partido que "se dejan la vida" y que no merecen tener a un partido que "no asume ninguna responsabilidad", y para recordar a Albert Rivera, "que dio una lección de cómo se comporta un señor que sabe lo que es la política", algo de lo que, a su juicio, muchos en el partido "no han tomado nota".

Pero también para mostrar su preocupación por la situación abierta en Murcia y en la Comunidad de Madrid. Sobre la primera ha dicho esperar que se acabe retirando la "ridícula" moción de censura contra el Gobierno de Fernando López-Miras (PP), que, a su entender, fue "una mala idea" que se ha llevado a cabo de una forma "absolutamente bochornosa".

"Había otra forma de hacer las cosas, por ejemplo saliendo del Gobierno", ha indicado Cantó, incidiendo en que quien no tuviera en mente las consecuencias que traería la presentación de esa moción de censura junto al PSOE "no debe estar en un puesto de relevancia en la Ejecutiva permanente".

Y sobre la Comunidad de Madrid ha pedido al partido ir de la mano con el PP a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. "El centro derecha no puede perder la Comunidad de Madrid, es algo absolutamente esencial", ha defendido Cantó, quien no obstante sospecha que en el partido no están por la labor. "En cualquier caso, con quien no podemos ir en Madrid es con Ignacio Aguado, que es una de las razones fundamentales de que se haya roto ese Gobierno", ha zanjado.