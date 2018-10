Torra se reúne con el fotoperiodista Jordi Borràs, presuntamente agredido por un policía

Actualizado 24/07/2018 21:52:55 CET

Se reúne también con el vicepresidente Pere Aragonés

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha encontrado este martes con el fotoperiodista Jordi Borràs, que fue presuntamente agredido el pasado lunes en Barcelona, y ha pedido "actuar con la máxima contundencia y rigor democrático" en el caso al ser el supuesto agresor agente de la Policía Nacional.

"He hablado con Jordi Borràs esta tarde para conocer de primera mano su estado y la situación de su caso", ha publicado Torra en su cuenta de Twitter junto con una foto de ambos en la Generalitat.

Para Torra, "ninguna agresión es aceptable", pero que el presunto agresor sea miembro de un cuerpo policial requiere de mayor reacción.

La Policía Nacional ha abierto un expediente informativo para aclarar las circunstancias del suceso, en el que el agente asegura que fue insultado y que hubo una pelea con Borràs.

En cambio, fuentes cercanas al fotoperiodista mantienen que Borràs fue reconocido por un hombre mientras caminaba por una calle del barrio Gòtic, se le acercó al grito de 'Viva Franco' y 'Viva España' y lo agredió.

Previamente, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha reunido también con el fotoperiodista para saber de primera mano como se encuentra después de la presunta agresión.

En el encuentro, éste ha querido expresarle su apoyo personal y el de todo el Govern y han constatado la necesidad y la importancia de la creación de la Oficina de los Derechos Civiles y Políticos, que depende de su departamento para, entre otros, hacer frente a la violencia fascista y de ultraderecha.

