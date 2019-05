Torrent pide a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que visite a los presos

Publicado 14/05/2019 18:24:10 CET

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha reunido este martes con la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y le ha pedido que visite a los presos independentistas en la cárcel de Soto del Real y de Alcalá Meco.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Torrent ha explicado que le ha pedido que visite a los presos "para que pueda hablar directamente y pueda conocer de primera mano la injusticia que están viviendo".

Ha asegurado que en la reunión le ha trasladado la situación de "regresión" y vulneración de derechos que considera que se da en Catalunya, y le ha reclamado que el Consejo de Europa vele por los derechos de representación política de los presos que han sido elegidos diputados en el Congreso, senadores y que pueden ser eurodiputados.

También ha destacado "la receptividad y el conocimiento" que ha mostrado Mijatovic sobre la situación en Catalunya, y ha dicho que la comisaria le ha asegurado que visitará el resto del Estado.

"No solo se interesa desde el Consejo de Europa por la situación democrática existente en el Estado, sino que lo visitará y podrá comprobar 'in situ' esta vulneración de derechos fundamentales", ha destacado.

Torrent ha señalado que le ha hecho tres peticiones: continuar "monitorizando la situación de vulneración de derechos fundamentales" en el Estado; visitar a los presos, y hacer un seguimiento para garantizar los derechos políticos de los presos que sean electos tras las elecciones.

Además, el presidente de la Cámara catalana ha insistido en que "la Europa que defiende los derechos humanos no puede mirar hacia otro lado, la Europa que defiende los derechos humanos debe mirar hacia Catalunya, hacia el Estado y debe defender las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas".

ORIOL JUNQERAS

Sobre que la Junta Electoral Central (JEC) no haya autorizado al líder de ERC y candidato a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, participar en el debate de TV3 de este martes, ha criticado que "se limiten los derechos de participación política" del exvicepresidente de la Generalitat.

"No puede ser que no puedan participar en los debates electorales, como el caso de Oriol Junqueras. No puede ser que se limiten los derechos de participación política y no puede ser que no puedan ejercer de representantes de la ciudadanía de Cataluña cuando han sido escogidos libremente", ha afirmado.