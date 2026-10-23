Torres anuncia que los vuelos entre La Palma, La Gomera y El Hierro serán declarados de servicio público

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno publicará este viernes la obligación de servicio público (OSP) en la conexión aérea entre La Palma, La Gomera y El Hierro, una de las principales reivindicaciones de estas islas para garantizar la frecuencia de vuelos directos.

"Hoy mismo me ha dicho el secretario de Estado de Transportes que vamos a hacer la publicación de una obligación de servicio público de conexión aérea entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro", ha avanzado el ministro Torres en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum'.

Y es que Torres ha recordado su renuncia a integrarse en las listas del PSOE para el Congreso en las elecciones generales porque tiene intención de volcarse en su candidatura a la Presidencia de Canarias del próximo año.

Por ello, ha reivindicado su labor en el Ministerio de Política Territorial, ya que, bajo su punto de vista, ha repercutido en mejoras para Canarias, como la reforma de la Ley de Extranjería, el Régimen Económico y Fiscal o la financiación autonómica, entre otros aspectos.

"Cuando yo me siento con el actual presidente de Canarias que será mi rival político, yo solo veo que tenemos que defender cosas comunes para nuestra tierra", ha añadido el ministro Torres.

En cualquier caso, Torres ha agradecido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haber tenido el "honor" de pertenecer al Gobierno, "con todas las vicisitudes y momentos complicados": "Creo que hemos hecho un buen trabajo y así lo va a reconocer la historia".

"ESPAÑA ES MUCHO MÁS QUE MADRID"

El ministro también se ha pronunciado sobre el regreso a España de los dirigentes independentistas Toni Comín y Lluís Puig tras la aplicación de la amnistía, poniendo en valor la "normalidad constitucional" en Cataluña. "Nuestro país es distinto (...) España es mucho más que Madrid", ha proclamado Torres.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos', Torres ha pedido que se manifiesten los tribunales ante la cita electoral del 29 de noviembre porque "se le va a retirar un derecho a quien lo tuvo".

Del mismo modo, el ministro ha cargado contra el presidente de Ceuta, Juan Vivas, al entender que ha habido un "cambio" en su postura por las recientes elecciones y ha acusado al exjefe del Ejecutivo José María Aznar de encender la "mecha social" cuando acudió a la ciudad autónoma.