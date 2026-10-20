Torres niega inactividad en Ceuta recordando las 7.400 plazas para migrantes y los desalojos de playas

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y 'mando único' en la crisis de Ceuta ha rechazado la acusación de "inactividad" que le ha imputado el Ejecutivo de la ciudad recordando las 7.400 plazas habilitadas para los migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma a finales de julio, así como el refuerzo de la seguridad y los dispositivos policiales para los desalojos de los asentamientos en las playas y en barrios.

Así ha contestado al recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo anunciado por el Gobierno de Juan Jesús Vivas, que acusa al Ejecutivo central de "inactividad" para tramitar los expedientes de devolución a Marruecos o de protección internacional.

En concreto, el Ministerio ha rechazado que se puedan resolver estos expedientes en el plazo de un mes, ya que "requieren una valoración individualizada". "No resulta procedente imponer un plazo general que prevalezca sobre el establecido por la legislación aplicable", ha subrayado.

"Es curioso que los mismos que hablan de inacción son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis", ha lamentado Torres en la red social 'X', poniendo de ejemplo las "trabas que han puesto para usar espacios previamente consensuados o el incumplimiento de las medidas que anunciaron, como que los niños serían retornados de inmediato a su país".

Sin embargo, ha indicado Torres, "no ha salido ni un niño de Ceuta a Marruecos y los únicos retornados son adultos". "Eso es lo que tiene prometer imposibles y anunciar medidas que contravienen el derecho superior del menor", ha apostillado, recordando que es la ciudad autónoma la autoridad competente sobre los niños y niñas migrantes.

NO SE PUEDE ESTABLECER UN PLAZO DE UN MES

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido que las actuaciones reclamadas "ya se encuentran iniciadas y en curso" y que las medidas desplegadas han permitido reducir la presión migratoria inicial y mantener el orden público.

En este sentido, ha defendido el trabajo de la Administración General del Estado (AGE) en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha cifrado en más de 12.700 las personas que han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto.

El Ministerio responde así a la petición formulada por el Gobierno ceutí para que el Estado resolviera en el plazo de un mes los expedientes de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes adultos, que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, y que todavía permanecen en ella.

El Ejecutivo central sostiene que estos procedimientos deben ajustarse a los plazos, trámites y garantías establecidos en la normativa española y europea, por lo que considera que no resulta procedente imponer un plazo general de un mes para resolverlos, dado que requieren una valoración individualizada.

El Gobierno ha recordado que la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional en Ceuta permitió establecer una estructura reforzada de coordinación para afrontar la crisis y articular una respuesta integral de la Administración General del Estado.

ALEGA QUE HAN DESALOJANDO EL TRAMPOLÍN, BENÍTEZ Y GUANO

Entre las actuaciones desarrolladas, el Ministerio destaca el refuerzo de la seguridad, la habilitación de espacios reglados de acogida, la dotación de medios para realizar filiaciones y triajes y la agilización de los expedientes administrativos.

También señala que los grandes asentamientos del litoral de Trampolín, Benítez y Guano han sido completamente desalojados y que continúan las actuaciones en otros espacios dispersos de la ciudad.

La nota de prensa apunta que los recursos habilitados por la Administración General del Estado cuentan actualmente con más de 7.400 plazas y que la mayoría de los migrantes adultos que permanecen en Ceuta se encuentran alojados en estos dispositivos.

NINGÚN MENOR REAGRUPADO EN MARRUECOS

En relación con los menores extranjeros no acompañados, el Gobierno central recuerda que su atención ordinaria corresponde a la Ciudad Autónoma y afirma que ninguno de ellos ha podido ser reagrupado en Marruecos hasta la fecha de la resolución.

El Ministerio destaca, no obstante, el apoyo económico prestado a Ceuta para afrontar la acogida de menores, con un total de 88 millones de euros. Esta cantidad incluye un crédito de 25 millones aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia del 27 de agosto y otros 63 millones de apoyo directo contemplados en el real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico aprobado el 1 de septiembre.

De estos últimos, dos millones están destinados a financiar la contratación de representantes de los menores, una figura prevista en la nueva normativa europea para los procedimientos que les afectan.

El Gobierno de Ceuta anunció este martes que llevará al Tribunal Supremo la "inactividad" de la Administración General del Estado para asignar los medios personales y materiales necesarios para tramitar dentro de los plazos legales los expedientes de los migrantes adultos que entraron en la ciudad los pasados 30 y 31 de julio.

El Consejo de Gobierno acordó el 16 de septiembre formular un requerimiento previo al Estado, presentado dos días después, para que dictara y notificara una resolución expresa en el plazo de un mes. Tras considerar que no había recibido respuesta dentro de ese periodo, el Ejecutivo local decidió acudir a la vía judicial.