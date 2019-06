Gürtel | Un trabajador de Correa reconoce descuadre de fechas en la contratación con Jerez pero se escuda en sus jefes

Actualizado 05/06/2019 15:04:33 CET

Otro de los acusados también se desvincula de la adjudicación alegando que el gobierno municipal no confiaba en él

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Javier Nombela, extrabajador de las empresas de Francisco Correa, ha reconocido este miércoles un descuadre en las fechas de los documentos relacionados con la adjudicación concedida por el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) en 2004 sobre la participación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Aún así, se ha escudado en las instrucciones que le daban sus jefes, Pablo Crespo e Isabel Jordán.

Así lo ha dicho Nombela durante su declaración como acusado en el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relacionado con las presuntas irregularidades en este contrato público por el importe de más de 355.000 euros. Se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por estos hechos.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, Nombela ha admitido que las fechas "no cuadran", después de que ésta le mostrase un contrato firmado por Nombela, Jordán, la exalcalcadesa María José García-Pelayo y el exsecretario general del Ayuntamiento Manuel Báez, con fecha de principios de enero de 2004 y un documento elaborado un mes después por este trabajador de Correa, por el que encargaba a una empresa de mensajería el envío al Ayuntamiento de una serie de documentos que tenían que presentar para participar en el concurso de adjudicación de ese contrato.

El objetivo del Ministerio Público era demostrar que la adjudicación de estos eventos a Special Events, Down Town y Teleanuncio fue irregular, sin celebrar ningún concurso y que las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que se les concediese formalmente.

RELLENAR FORMULARIOS "DE MANERA MUY PRECIPITADA"

No obstante, Nombela --a quien las cámaras que emiten la señal institucional no le han enfocado la cara-- se ha remitido a la declaración que prestó ayer Isabel Jordán, que afirmó que "todo el mundo --en referencia a sus compañeros-- rellenó documentación porque se hizo de manera muy precipitada". Ha apuntado que desconoce el motivo de las prisas, pero que se trataba de rellenar formularios, cuya plantilla ya tenía elaborada Special Events de otros concursos a los que se había presentado anteriormente en otras administraciones públicas.

El trabajador de Correa se ha desvinculado de toda la toma de decisión relacionada con los contratos con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y ha afirmado que en todo momento siguió ordenes del considerado 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, y la administradora de algunas de las empresas vinculadas a la trama, Isabel Jordán.

En este sentido, ha recordado que se le encargó "perseguir las facturas" sobre los servicios prestados al consistorio y que por ello estuvo en contacto con la interventora municipal Milagros Abascal y con la empleada del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) Lourdes Montenegro, ambas también acusadas en este juicio.

Así, ha precisado que si realizó otro tipo de labor en este asunto fue porque así se lo encargaron, como ocurrió con la entrega de la documentación necesaria para presentarse al concurso para realizar el expositor de la ciudad gaditana, un evento ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en el madrileño Parque del Retiro, todo enmarcado con la participación en Fitur.

Por otro lado, la fiscal le ha formulado un bloque de preguntas sobre el entramado societario del líder de la Gürtel, Francisco Correa, y sobre la distribución de tareas entre los trabajadores de las mismas. Tras responder algunas de ellas, mostrando su disconformidad porque este asunto "excede de lo que estamos hablando ahora", su abogado ha protestado al considerar que la estructura de las empresas ya fue objeto de enjuiciamiento en el juicio por los primeros años de la trama corrupta (1999-2005), hechos por los que Nombela fue condenado a tres años y medio de prisión.

CAMIONES DE ARENA PARA LLENAR LA PLAZA MAYOR

Este miércoles también ha declarado Báez, que sólo ha respondido a su abogado y ha indicado que se "aprovecharon unas normas especiales" que hubo en ese momento para poder participar. Asimismo recuerda como "anecdótico" que el Ayuntamiento de Jerez consiguiese la "autorización" del consistorio de Madrid para "hacer una demostración de caballos andaluces, que necesitó no sé cuántos camiones para llenar la Plaza Mayor de arena".

Ha explicado que el motivo por el que el concurso se hizo "sin publicidad" era la "imposibilidad" de hacer un concurso público o con "carácter de urgencia" para tramitar todo el expediente de contratación. Según ha dicho, no había "días hábiles" entre la fecha informe jurídico de la adjudicación --que leyó "con verdadero interés", ha asegurado--, que da inicio al procedimiento , y el inicio de Fitur.

Aún así, ha afirmado que, aunque "no era habitual", no hay ningún tipo de problema porque el contrato y la documentación tengan fechas diferentes si lo contratistas no se encontraban en Jerez, como ocurría en este caso concreto. "Entre lo que se enviaba a gente que no eran de Jerez... pueden pasar meses", ha indicado, a lo que ha añadido que el secretario general y el alcalde no tiene por qué plasmar su firma en el mismo momento.

DESCONFIANZA POR SER "PACHEQUISTA"

Otro de los acusados interrogados ha sido exgerente del IPDC José Agüera, que también se ha desvinculado de esta adjudicación alegando desavenencias con el PP, que en el momento de los hechos dirigía el Ayuntamiento del municipio gaditano. Ha explicado que los 'populares' tenían "desconfianza" hacia él porque le consideraban "pachequista", ya que, según ha aclarado, era la "mano derecha" del anterior alcalde Pedro Pacheco, del Partido Andalucista.

"Era gerente de derecho pero no de hecho" del IPDC, ha añadido, ya que le "apartan al montar áreas políticos por encima de mí". Sobre la adjudicación de los eventos relacionados con Fitur a Correa, a quien ha dicho no conocer, ni tampoco a sus empresas, ha explicado que no ha visto el expediente y "nunca he querido saber de él" y que lo conoce sobre el contrato es por el "pasilleo" con otros compañeros.

FITUR, "LA FERIA DE LAS VANIDADES"

Agüera ha indicado que Fitur era un evento en el que Ayuntamiento de Jerez participaba "siempre" porque era "un acto muy político", por lo que la ha calificado como "la feria de las vanidades". Asimismo, ha señalado que la única relación que tuvo con la edición de 2004 fue la firma de un informe de urgencia para la adjudicación del servicio.

Ha relatado que encontró dicho documento encima de la mesa de su despacho en enero de ese año a la vuelta de las vacaciones de Navidad --que era la primera vez que "las cogía", ha precisado-- y que lo firmó, tras leer únicamente la cabecera del informe. Eso sí, ha destacado que lo suscribió "con risa" porque no entendía porque le daban traslado de ese papel si el gobierno municipal no tenía ningún tipo de relación con él.