Trashorras niega que se dedicara al tráfico de explosivos y dice que 'El Chino' conocía a dos etarras

Actualizado 28/02/2007 1:01:06 CET

MADRID, 28 Feb. (OTR/PRESS) -

El ex minero Emilio Suárez Trashorras negó ayer ante el juez que se dedicara al tráfico de explosivos y reiteraba que Jamal Ahmidan, alias 'El Chino', uno de los siete suicidas de la casa de Leganés -al que se responsabiliza de los atentados del 11-M- le comunicó por teléfono que los dos etarras detenidos cuando transportaban explosivos en una furgoneta, días antes de la masacre en Madrid, eran "amigos suyos".

El ex minero insistió en que "nunca" se ha dedicado al tráfico de explosivos ni ha estado asociado con su ex cuñado, Antonio Toro, para la venta de dinamita. Además, indicó que el encuentro que mantuvo con 'El Chino' en un McDonal's de Carabanchel se convocó en un principio para hablar sobre "hachís", aunque Trashorras concretó que en un determinado punto de la conversación le preguntaron si "había alguna forma" de que les proporcionara explosivos. Asimismo, el asturiano dijo que en un momento dado llegó a conocer que el también imputado Rafá Zouhier era confidente de la Guardia Civil.

Durante el proceso, Trashorras indicó también que en una de las conversaciones telefónicas que mantuvo con Ahmidan, éste le dijo que los dos etarras que habían detenido -Gorka Vidal e Irkuz Badillo- eran sus amigos. El ex minero le preguntó, "¿quienes?, ¿los que han salido en la tele?" y Ahmidan le contestó que sí, pero que si no repitió este testimonio en otras declaraciones judiciales fue porque los agentes de la policía que le interrogaron le dijeron que ETA no mantiene nunca relación con traficantes de explosivos, por lo que pensó que podía haber malinterpretado sus palabras.