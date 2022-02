Tres asociaciones de jueces reprochan a Vicky Rosell que "lance sospechas generalizadas" contra la carrera judicial

Consideran que la delegada del Gobierno habló en un programa en un programa

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres asociaciones de jueces han exigido este martes a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, que no lance "una sospecha generalizada" contra la carrera judicial con una actitud "gravemente irresponsable".

Así lo han trasladado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente en relación a una declaraciones de Rosell, también magistrada, en el programa 'La Base' de Público el pasado 15 de febrero.

En su intervención en este espacio que conduce el exvicepresidente Pablo Iglesias, Rosell señaló que apreciaba resistencias "reaccionarias", en sectores de la judicatura, a leyes como la de Violencia de Género y la Ley de 'Solo sí es sí'.

También cargó contra el sistema memorialístico y preparador de acceso a la carrera judicial, dado que en su opinión no hace jueces independientes sino "dependientes" de su formador, que "normalmente es alguien de la cúpula judicial que no ha tenido formación en derechos humanos, menos en feminismo y además con un poco de suerte ya era juez en el franquismo".

Luego dijo que hay "presiones más sutiles" en el entorno judicial. "Yo sí me he encontrado una cúpula de la carrera judicial que te dice 'ya sabes lo qué te espera si no archivas esto o si continúas adelante con esto'. También en casos de pederastia, hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo 'con el cura, no'", expuso en esa intervención.

Al respecto, los tres colectivos profesionales han detallado que sin entrar en otras manifestaciones de Rosell, que a su juicio son "fruto del prejuicio y de los tópicos manidos", consideran que la delegada del Gobierno admitió que "ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente".

Por tanto, exigen que si las denunció, aclare "públicamente de cuantos casos se trata y el resultado de su denuncia" y, en caso contrario, lo haga a la mayor brevedad cumpliendo con su obligación legal de hacerlo".

Por tanto y tras demandar que deje de "contribuir al oscurantismo y ocultación" que dice denunciar, las tres asociaciones califican de "gravemente irresponsable que un miembro destacado del poder ejecutivo extienda sobre toda la carrera judicial española (especialmente sobre las juezas jóvenes) una sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos, como la pederastia, razón por las que las anteriores exigencias resultan ineludibles.

ARRIMADAS PIDE AL GOBIERNO QUE DESAUTORICE A ROSELL

La líder de Cs, Inés Arrimadas, también ha responsabilizado a Rosell de "verter acusaciones gravísimas contra la profesionalidad de los jueces españoles y manchar el nombre" de la democracia.

"Es vergonzoso. Hemos exigido al Gobierno que la desautorice de inmediato", ha apuntado en un comentario en Twitter.