Turull (Junts) pide al independentismo no fustigarse "tanto" e insiste en muscular el movimiento tras la amnistía del TS

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido este miércoles al independentismo no fustigarse "tanto" y ha insistido en muscular el movimiento, tras celebrar la decisión del Tribunal Supremo (TS) de este martes de aplicarle la amnistía a él y otros líderes condenados por el 1-O.

"Sabemos que España no actúa con los estándares de una democracia europea consolidada, sino que ante todo lo que son las reivindicaciones de Cataluña se mueve más con los estándares de la España de los años 60 y 70", ha dicho en una entrevista en 'TV3' recogida por Europa Press, y ha llamado a continuar la batalla política para conseguir la independencia de CataluÑa.

Pese a saludar la decisión del TS, ha expresado que la alegría no es "completa" porque aún faltan personas por ser amnistiadas, como el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, además de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

También ha lamentado haberse enterado de su amnistía por los medios y que fuera él quien se lo comunicara a su abogado: "Todo este proceso también ha puesto en evidencia las debilidades del sistema judicial español".

Preguntado por si ha contactado con el también amnistiado presidente de ERC, Oriol Junqueras, Turull ha apuntado que los líderes condenados que entraron en prisión tienen un grupo de Whatsapp conjunto y que hubieron "felicitaciones". Ha señalado que este grupo es "más humano" que político.

VUELTA DE PUIG

Sobre la vuelta de este miércoles del exconsejero de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) a Cataluña y al Parlament tras haber vivido 9 años fuera de España tras estar huido por el 1-O, Turull ha expresado que asistirá al acto en Terrassa (Barcelona) de los 'Cants per la Llibertat', al que Puig acudirá y que protagonizan cada día un grupo de personas en honor a todos los que tuvieron que irse.

"Hoy será un día muy emotivo. Yo diría que para mí incluso será mucho más emotivo hoy que ayer que conocí la resolución que me afectaba directamente", y ha añadido que tiene unas ganas inmensas de darle un abrazo a Puig.

Preguntado por el retorno del expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha expresado que "solo" él sabe cuando lo hará.