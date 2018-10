UE.- Los 'Amigos de la Constitución' reclaman que se "complete" el Tratado y no que "se use la tijera"

Actualizado 26/01/2007 19:24:58 CET

España dice que los países que ya han ratificado el texto podrían avanzar en solitario si no hay acuerdo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 18 Estados que ya han ratificado la Constitución europea, junto con Portugal e Irlanda, hicieron hoy una ardua defensa del actual Tratado constitucional, descartando una "solución minimalista" para salir de la crisis actual o que "se utilice la tijera" con el texto como se ha propuesto desde algunos sectores. Asimismo, expresaron su deseo de una "Europa política" que consideran la mejor manera de responder a los "retos" del mundo globalizado.

En su intervención de esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, defendió la búsqueda de un texto mejorado, en el que se introduzcan "nuevas disposiciones" en lugar de "despiezar" el texto. "A ojos de España resulta preferible abordar la superación de la actual crisis de la Unión con una propuesta audaz, que no temeraria, que hacerlo con una propuesta de mínimos", aseveró, descartando que la "única manera de buscar una salida del atolladero constitucional sea desmontar la Constitución para trocearla".

De la misma opinión se mostró el ministro luxemburgués de Asuntos Europeos, Nicholas Schmidt, quien en la rueda de prensa al término de la reunión, subrayó que "Europa no necesita soluciones minimalistas sino maximalistas".

Según Moratinos, en los dos años de periodo de reflexión "nadie nos ha presentado una opción mejor para el futuro de Europa" que el actual Tratado Constitucional. Las propuestas que habido hasta ahora, añadió, "aspiran a salvaguardar, en teoría, lo que se entiende por la 'sustancia' del texto", pero "no todo el mundo entiende de la misma manera ese concepto". En este sentido, rechazó que la sustancia sean sólo las disposiciones para la reforma de las instituciones europeas para que la UE "sea plenamente operativa en el siglo XXI".

Para el ministro, "el 'impasse' en que nos encontramos nos ofrece la oportunidad de completar" el texto que elaboró la Convención. Así, defendió la inclusión de "nuevas disposiciones que lo completaran, atendiendo a las preocupaciones de los ciudadanos". Se trataría, añadió, "de una propuesta ambiciosa, nada sencilla de llevar a término, pero tendría al menos la virtud de mostrar a los ciudadanos que les hemos escuchados".

NUEVAS DISPOSICIONES

En este sentido, propuso introducir disposiciones como "la potenciación de una política europea de inmigración"; "el desarrollo de una política energética"; "la lucha contra el cambio climático"; "la previsión de una mayor coordinación de las políticas económicas europeas" o "el reforzamiento de la política europea de seguridad y defensa".

"El logro de un consenso sobre estos temas u otros que se consideraran de interés, no sería una tarea fácil", admitió Moratinos, que consideró que "es previsible, en este contexto, que fuera preciso el recurso a mecanismos de integración diferenciada o de cooperación reforzada para obtener un acuerdo".

Preguntado por estas palabras del ministro en la rueda de prensa, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro dijo que Europa "no puede permitirse el lujo de avanzar al ritmo del más lento", por lo que si no hay un acuerdo unánime sobre el Tratado constitucional, los países que ya lo han ratificado podrían constituir un grupo de vanguardia para progresar más rápido que el resto en el proceso de integración europea, como ya ha ocurrido con el euro o con el espacio sin fronteras Schengen.

INTEGRACION DIFERENCIADA

"Muchas veces, para avanzar en Europa, tenemos que hacerlo el grupo de países que tiene la voluntad política de ir para adelante", señaló. "No vamos a quedarnos parados porque algún Estado no quiere avanzar", añadió, asegurando que los 18 países que han ratificado el texto más Irlanda y Portugal comparten este punto de vista.

A su juicio, todavía "no es el momento" para hacer una "Europa política a menos que a 27", pero destacó que si persiste la situación de bloqueo en torno al Tratado constitucional "tendríamos que ser capaces de dar ese paso" porque "es la voluntad mayoritaria de los Estados y de los ciudadanos" de la UE.

A este respecto, Navarro quiso dejar claro que estos países tampoco quieren un "maxitratado", sino que se respete el texto que ya han ratificado las dos terceras partes de los Estados de la UE. "Preferimos mejorar y añadir, y no recortar, escribir y no utilizar las tijeras", remachó.

Según explicó Navarro, el objetivo de esta reunión no ha sido en ningún momento "dividir a Europa". Por ello, tanto el secretario de Estado como el responsable luxemburgués, explicaron que finalmente se había optado por anular la segunda reunión prevista para finales de febrero en Luxemburgo, donde se pretendía "informar a los países que no participaban en esta reunión, pero ya no es necesario", indicó Schmidt.

NUEVA REUNION

No obstante, los 20 países han acordado que volverán a reunirse "cuando sea oportuno". Esta reunión, "no se celebrará a corto plazo" pero "los Amigos de la Constitución se reunirán en el futuro cuando sientan que puede ser útil y en consulta con la presidencia alemana, la posterior presidencia portuguesa o con las siguientes", explicó el ministro luxemburgués.

Por otra parte, Navarro expresó su "frustración" porque los países que han dicho 'no' a la Constitución o no la han ratificado no han presentado "propuestas alternativas ni plan B", por lo que les pidió que lo hagan. En este sentido, el secretario de Estado aseguró que los 'Amigos de la Constitución' están dispuestos a mantener un diálogo constructivo con ellos con el fin de determinar "que modelo de Europa quieren" para el siglo XXI.

Prueba de ello es que se pretende informar del resultado de esta reunión a la presidencia alemana, a los Estados miembros que no asistieron hoy --aunque algunos como Suecia y Dinamarca enviaron observadores--, así como a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, ante cuya comisión de Asuntos Constitucionales comparecerán Navarro y Schmidt los próximos 28 de febrero y 1 de marzo.