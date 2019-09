Unidas Podemos le recuerda al PSOE que su propuesta "no es de máximos" sino que bebe de la negociación de julio

Publicado 20/08/2019 15:12:27 CET

Yolanda Díaz dice que no hay "desconfianza" con los socialistas y avisa de que "la lección histórica de agotar los tiempos ha resultado fallida"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Galicia en Común y de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha señalado este martes que el documento que han enviado desde su grupo confederal al PSOE no plantea propuestas de máximos sino que bebe del acuerdo alcanzado con los socialistas para los Presupuestos de 2019 y de las negociaciones para la sesión de investidura del mes de julio del candidato socialista, Pedro Sánchez.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press y realizada minutos antes de que el PSOE rechazara la propuesta de Podemos, Díaz explicaba que debían dar tiempo al PSOE para estudiar la propuesta programática "extensa" y para barajar las distintas opciones de reparto de ministerios que proponen desde la formación morada. En las cuatro propuestas incluyen una Vicepresidencia social y tres ministerios.

La portavoz de Galicia en Común subraya que Unidas Podemos ha hecho "lo que le corresponde" presentando el documento este martes porque deben ser responsables con el mandato de las urnas y dar "esperanzas" a la ciudadanía progresista. "Creemos que hay que erradicar cualquier posibilidad de desafección. No queremos una repetición electoral (...) y parece que --esa opción-- está sólo en la cabeza de Pedro Sánchez", ha añadido Díaz.

En este sentido, ha destacado que en julio, si bien estuvieron cerca del acuerdo con los socialistas, "los tiempos no ayudaron", por lo que ha añadido que ahora han decidido presentar al PSOE este documento con propuestas programáticas para que las negociaciones no sean tan atropelladas.

ESCENARIOS "MÚLTIPLES Y FLEXIBLES"

En el documento, Unidas Podemos desarrolla sus cuatro opciones de coalición entre ambas formaciones, y para Díaz, los diferentes esquemas ministeriales permiten conformar "escenarios múltiples y flexibles para sacar adelante un Ejecutivo con presencia plural". Añade que sobre esa propuesta se debe trabajar sin dar más importancia a unos ministerios u otros, y destaca que las líneas rojas en la negociación entre los morados y PSOE no las pone en todo caso Unidas Podemos puesto que a lo largo de las conversaciones han consentido hasta que se vete al líder morado, Pablo Iglesias, en ese posible gobierno progresista.

Por eso, ha llamado a los socialistas a que comience la negociación cuanto antes, señalando que "los tiempos son claves" y que "la lección histórica de agotar los tiempos hasta las últimas 48 horas ha resultado fallida". Añade que ahora hay tiempo para abrir conversaciones y destaca que el equipo negociador de Unidas Podemos se ha renovado para esta nueva fase que se abre.

NO HAY DESCONFIANZA POR PARTE DE UNIDAS PODEMOS

La portavoz, que forma parte de ese nuevo equipo negociador en el que están además Pablo Echenique, Ione Belarra, Juantxo López de Uralde y Enrique Santiago, ha añadido que desde el grupo confederal de Unidas Podemos no han señalado en ningún momento que haya un clima de desconfianza con el PSOE, y apunta que fue el presidente del Gobierno en funciones quien habló en esos términos desde Marivent tras su visita al Rey.

"Nosotras no trabajamos con desconfianza, creemos que tenemos un reto histórico que nos exige ser audaces y generosas. No sabemos qué ha pasado, nos pusimos de acuerdo en los presupuestos (...), hemos hecho campaña electoral que ha sido de guante blanco con el PSOE, y no entendemos qué ha pasado en los últimos meses", ha apostillado, para concluir señalando que trabajarán para construir esa confianza "por el bien del país".