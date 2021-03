Unidas Podemos propone empezar de cero la renovación del CGPJ con nuevas candidaturas de jueces

El PP desdeña la oferta y cree que los 'morados' pretenden negociar "con la pistola en el cinto"

El portavoz de Justicia de Unidas Podemos y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha propuesto este jueves empezar de nuevo el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abogando en concreto por candidaturas paritarias de hombres y mujeres bajo la presidencia de una mujer.

"Unidas Podemos proponemos empezar un nuevo proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados, con toda transparencia, para ayudar al PP a encontrar una salida medianamente decente con su actitud dictatorial de bloqueo y veto", ha dicho el Santiago, durante el Pleno del Congreso en el que, previsiblemente, se aprobará al reforma del CGPJ para limitar las funciones del órgano una vez expirado su mandato.

Santiago ha reprochado a los 'populares' el veto a "jueces y magistrados que son candidatos avalados por el Consejo por el único motivo de no ser serviles a las órdenes impartidas desde Bárcenas", en alusión a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, de quienes han dicho que "tienen la misma legitimidad que cualquier otro colega" suyo para ser elegidos, si bien ha querido aseverar que Unidas Podemos no ha presentado ningún candidato.

Y, ADEMÁS, PARIDAD Y UNA MUJER DE PRESIDENTA

En un paso más, el diputado de IU ha propuesto que las nuevas candidaturas sean paritarias, reclamando "que todos los partidos se comprometan a dotar las medidas jurídicas y políticas necesarias para que el nuevo Consejo sea, por primera vez en la historia de España, paritario entre hombres y mujeres y, ojalá, presidido por una mujer".

No obstante, Santiago se ha dirigido específicamente al PP para echarle en cara que el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso en la Comunidad de Madrid impidiera a la ministra de Igualdad dar una charla en un colegio madrileño con motivo del 8 de marzo. "Reclamamos al mismo PP que prohíbe charlas de ministras sobre políticas públicas de Igualdad que acepte esta propuesta", ha retado.

La propuesta no ha sido valoradas por el PP, cuyo portavoz de Justicia, Luis Santamaria, cree que las palabras de Santiago "no parecen invitar mucho a la moderación, al diálogo y al consenso". "Me ha recordado a otro tipo de negociaciones que se abordan con la pistola al cinto", ha llegad a comentar en el hemiciclo.

TAMBIÉN VOX PIDIÓ PARTIR DE CERO

Cuando finalizaba su mandato, a finales de 2018, el CGPJ envió al Congreso una lista con los jueces y magistrados que habían obtenido los avales suficientes de compañeros y de asociaciones profesionales para poder formar parte del nuevo Consejo.

En las últimas semanas, también Vox pidió sin éxito a la Mesa del Congreso empezar el proceso de renovación del CGPJ desde cero, reclamando un nuevo proceso de preselección de jueces, al entender que la situación actual de las Cortes no tiene nada que ver con la que había en 2018, antes de su entrada en el Parlamento.