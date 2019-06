Unidas Podemos quiere que Sánchez saque al país de la "parálisis institucional"

Publicado 25/06/2019 14:06:45 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz ha lamentado este martes que desde que el 15 de febrero, cuando el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciara la convocatoria electoral, el país "está paralizado", por lo que ha urgido al PSOE a desbloquear "la parálisis institucional" porque la situación actual "no es seria".

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Díaz ha recordado además que previsiblemente en septiembre u octubre se conocerá la sentencia del juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los políticos que lideraron el procés independentista de Cataluña y por lo tanto "sería irresponsable" llegar a ese momento en las condiciones actuales.

"Han pasado muchos meses, el tiempo corre y mientras tanto no se toman las medidas necesarias en materia fiscal, laboral y social que España necesita", ha recordado, para luego incidir en que un gobierno de cooperación "es un gobierno único" y que la ciudadanía decidió en las urnas que lo que querían era un Ejecutivo de izquierdas.

Además, ha lamentado que a día de hoy, España continúe con un Presupuesto prorrogado del PP, y ha señalado que esto significa que no hay proyecto político claro. Para Unidas Podemos, las urnas no dijeron que el PSOE buscara un acuerdo con Ciudadanos, por lo que les ha conminado una vez más a comenzar las negociaciones.

UNO DE CADA TRES MINISTERIOS

Díaz ha añadido que mientras que en Francia se anuncian medidas para atajar la temporalidad, en España esta parálisis bloquea avances en materias sociales. "Necesitamos acabar ya con los privilegios fiscales, aligerar la carga fiscal en los que menos tienen y hablar de beneficios fiscales, de control de gasto publico, de ser eficientes, y de cumplir con el mandato constitucional de que quien más tiene es quien más debe de aportar", ha apuntado.

Posteriormente, en declaraciones a La Sexta, ha negado que su formación exija uno de cada tres ministerios, y ha vuelto a insistir en que lo importante ahora es negociar las materias programáticas. Con todo, ha acusado al PSOE de tener interés por que se hable "de lo que no es importante".

Díaz ha señalado que está sorprendida por el interés de los socialistas por hablar de "sillones" cunado no es lo que toca, y ha apuntado que de lo que hay que hablar es de derogar la Reforma Laboral, la Reforma de las Pensiones o los impuestos. "No es serio que se aborde a través de los medios, porque no hay nada sobre la mesa, ni propuestas programáticas ni nada", ha comentado.

Por su parte, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha acusado a los socialistas de realizar una "performance" ante los medios con cruces de declaraciones sobre la formación de gobierno, y ha coincidido con Díaz en que "no es serio".

En este sentido, ha conminado a Sánchez a realizar la tarea que tiene encomendada de buscar los apoyos. Le ha recordado que cuando alguien quiere "convencer a alguien, pues lo que tiene que hacer es intentar convencerle, no vencerle".