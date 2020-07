Urkullu aleja el "miedo" a una vía unilateral a la independencia en Euskadi porque es un concepto "desfasado"

El candidato del PNV destaca que incluso EH Bildu habla ahora de "fórmulas de relación en el Estado español" y no "fuera" de él

VITORIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, ha asegurado que no existen motivos para tener "miedo" a que Euskadi emprenda una vía unilateral hacia la independencia, ya que este es un debate "desfasado" e incluso la propia EH Bildu plantea, en la campaña para las elecciones del 12 de julio, "fórmulas de relación en el Estado español" y no "fuera" de él.

Urkullu, que ha participado en un encuentro informativo con la asociación de jóvenes empresarios Ajebask, ha reiterado su compromiso con la reforma del sistema de autogobierno de Euskadi, con el objetivo de mejorar el "bienestar" de los ciudadanos vascos.

Además, ha calificado de "desfasadas" las tesis que vinculan autogobierno e independencia. En referencia a EH Bildu, ha subrayado que plantear este debate en estos términos es algo "tan desfasado" que "incluso aquella formación política que se dice la más soberanista entre las soberanistas, y que durante años y todavía hoy acuña eslóganes como 'Independentzia eta Sozialismoa', en esta campaña plantea otras fórmulas de relación en el Estado español, y no fuera de él".

Urkullu ha añadido que dichas fórmulas que, según ha afirmado, propone en esta campaña EH Bildu, "nada tienen que ver" con aquellas posturas que ha defendido esa formación "emulando a Cataluña con una vía unitaleral para la independencia".

CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO

El candidato del PNV a la reelección como lehendakari ha recordado que él no comparte "en absoluto" la vía de la unilateralidad, y ha explicado que lo que plantea su partido respecto al autogobierno es lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Gernika, de 1979, y posteriormente, profundizar en el actual modelo de autogobierno vasco.

Respecto al Estatuto, ha recordado que 40 años después de su aprobación, sigue habiendo 29 materias pendientes de transferir a Euskadi, las cuales han sido reconocidas por el propio Gobierno central, que, según ha recordado, a principios de año asumió el "compromiso" de materializar dichas transferencias.

Además, el lehendakari ha subrayado que Euskadi es la única Comunidad Autónoma que sigue sin renovar su Estatuto. Por ese motivo, ha explicado que el PNV aspira también a actualizar la norma que regula el autogobierno vasco, con el fin de "profundizar" en el mismo y de adecuarlo a los cambios que se han producido en los últimos 40 años.

"RELACIÓN BILATERAL"

"Como nación sin Estado o ente subestatal, planteo una relación bilateral [con España], basada en nuestro autogobierno, amparado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución", ha afirmado. El candidato del PNV ha insistido en su propuesta de encauzar esta vía a través de una reforma del Estatuto de Gernika que se debata y tramite en el Parlamento Vasco, y que se apruebe con un acuerdo "lo más amplio posible" en dicha Cámara.

Iñigo Urkullu ha subrayado que dicho acuerdo debería incluir a "diferentes sensibilidades", dado que la vasca es una sociedad "plural" en cuanto a "sentimientos de identidad y pertenencia". Una vez aprobado el acuerdo en el Parlamento autonómico, debería ser objeto de "un pacto con el Estado", tal y como ocurrió con el Estatuto de 1979.

"GARANTÍAS"

En todo caso, ante la "experiencia" del "incumplimiento" del Estatuto y de la "laminación" del autogobierno en los últimos 40 años, ha manifestado que el nuevo Estatuto debería incluir "un sistema bilateral de garantías".

El candidato a la reelección como lehendakari considera que estas garantías son necesarias porque en la actualidad sigue sin "respetarse" la "singularidad" de Euskadi, una comunidad reconocida como "nacionalidad histórica" en la Constitución. "Esto significa algo", ha afirmado.

En respuesta a una pregunta sobre el impacto económico que tendría el acceso de Euskadi a la independencia, Urkullu ha afirmado que "ningún empresario ha de tener miedo" al impacto que pudiera tener una eventual "emulación" en Euskadi del modelo catalán de "vía unilateral a la independencia". Esta posibilidad, según ha dicho, "no es tal". "No porque no la comparta, es que no la veo posible", ha explicado.