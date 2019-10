Urkullu apuesta por que no se aplique el 155 "en este momento ni nunca" y pide a Sánchez que no "amenace" con él

Publicado 30/09/2019 12:12:04 CET

Pone en valor el pronunciamiento de instituciones catalanas a favor de vías pacíficas y democráticas "frente a cualquier intento de subversión"

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, espera que el artículo 155 no se aplique en Cataluña "en este momento ni nunca", y ha dicho al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "no conduce a nada" su 'advertencia-amenaza' del 155 en Cataluña. "Espero que no sea en este momento ni nunca", ha apuntado, para poner en valor el pronunciamiento de las instituciones catalanes a favor de las vías pacíficas y democrática "frente a cualquier intento de subversión del orden de la convivencia social".

Durante un desayuno informativo de Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, Urkullu se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que aseguró que aplicará el 155 en Cataluña, "si se vuelve a quebrar el Estatuto", y ha afirmado que prefiere quedarse con las manifestaciones de la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, tras el pasado Consejo de Ministros, en las que apuntó que no se daban "las condiciones" en este momento para aplicar este artículo de la Carta Magna.

"Espero que no sea en este momento ni nunca. Creo que no conduce a nada plantear públicamente algo que suene a 'advertencia-amenaza'. Eso es significativo de que no se ha hecho lo que se debía hacer, un esfuerzo de diálogo constructivo por parte de todos, por parte de nadie", ha añadido.

Además, ha asegurado que "valora el pronunciamiento de las instituciones catalanas" para abogar "por las vías pacíficas y democráticas, frente a cualquier intento de subversión del orden de la convivencia social en Cataluña". "Es lo que tiene que imperar", ha remarcado.

PREOCUPACIÓN

El presidente del Gobierno Vasco ha asegurado que está "preocupado y, además, pre-ocupado" en lo que se refiere a la situación de Cataluña, en el día previo al aniversario del 1-O, los últimos acontecimientos en relación a los CDR o con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'Procés' que está por dictar.

"Espero que todo vaya como tiene que ir, dentro de lo que es facilitar la convivencia normalizada ante las diversas situaciones que se ven, o bien por resoluciones o por iniciativas institucionales", ha manifestado.

En cuanto a la futura resolución judicial sobre los líderes independentistas catalanes, Iñigo Urkullu ha reiterado que "no se debía haber llegado a esta situación, a la judicialización de esta cuestión". "Esta es una cuestión política que requiere y exige de voluntad política de diálogo para llegar a acuerdos", ha manifestado.

A preguntas sobre el papel que jugó durante el 'procés', ha insistido que no fue de "mediador, sino de "intercesor o facilitador". "Somos muchas las personas, que no solo con responsabilidad institucional en el entorno del Estado español, como también en el entorno europeo, que, con buena voluntad, hacemos lo posible para que, en el ámbito de las formaciones políticas y sociales catalanas, haya una reflexión, también de la misma manera con las responsabilidades políticas, institucionales del conjunto del Estado español, Gobierno y partidos incluidos", ha indicado.

En todo caso, ha señalado que "es evidente que en Cataluña las circunstancias no se corresponden, en este caso", con su planteamiento "en orden a ese diálogo con voluntad de acuerdo".

Urkullu ha recordado que él aportó sus trabajos sobre su labor durante el 'procés' a diversos archivos, y esta información se podrá conocer cuando termine todo el procedimiento judicial. Además, ha subrayado que también compareció como testigo en el juicio del TS y respondió a las preguntas de las partes.

DIÁLOGO CON VOLUNTAD DE ACUERDO

En esta línea, ha subrayado que seguirá defendiendo "la necesaria disposición al diálogo con voluntad de acuerdo" ante "la fórmula de Gobierno que resulte el 10 de noviembre".

"Tengo la esperanza de que el 10N se ponga fin a un ciclo absolutamente negativo desde hace cuatro años, y que empiece un ciclo, en el que en lo que respecta a Euskadi se dé una realidad de gobernabilidad, estabilidad y compromiso con la agenda vasca", ha manifestado.

El presidente del Gobierno Vasco cree que, por las encuestas, "no parece que la intención de voto a los grandes partidos de implantación estatal vaya a provocar una alternancia en cuál es la formación política más votada o cuál vaya a serlo".

"Otra cosa será la fórmula de gobernabilidad", ha indicado, para insistir en su apuesta por "el trípode" de "gobernabilidad, estabilidad y el compromiso con la agenda vasca" en la conclusión de este ciclo que se inició con las elecciones en diciembre de 2015 y que también tiene que guiar en Euskadi.

Tras recordar que, por primera vez, a principios de este año, el Gobierno del Estado estableció un calendario de transferencias para cumplir el Estatuto de Gernika, ha reclamado que "se cumpla en el futuro". Además, espera que haya "una voluntad de avanzar en un modelo de Estado que necesita también de una reflexión".