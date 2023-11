Valido (CC) asegura que votará en contra de la amnistía y rechaza presentar enmiendas

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso Cristina Valido ha afirmado que votará "en contra" de la amnistía y ha explicado además que desde su formación no se plantean presentar enmiendas para algo que consideran "inaceptable".

"Si de entrada no compartes el motivo por el que surge y las formas en las que surge, no tiene ningún sentido ahora ponernos nosotros a enmendar", ha matizado este viernes durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha insistido además en que desde su formación han manifestado su rechazo incluyéndolo incluso en el documento firmado con el PSOE.

Sin embargo, ha rechazado que vayan a estar del lado de quienes expresan su rechazo a la amnistía de una manera que considera "muy poco democrática". "Hay que hablarlo todo", ha remarcado. Valido ha augurado una legislatura donde el debate territorial y las cuestiones territoriales van a estar "encima de la mesa de manera permanente" pero en la que considera que hay que centrarse en "recuperar la capacidad de diálogo y el entendimiento".

Al ser preguntada por su voto a favor tanto a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como a la del líder del PSOE, Pedro Sánchez, Valido ha remarcado que ella prometió "defender los intereses de los canarios" y por tanto su apoyo es para aquel que se comprometa con la agenda canaria.

"Cuando el PSOE nos llamó, nosotros dijimos que si aceptaban la agenda canaria nos podríamos abstener y no votar, (...) insistieron en negociar y nosotros les planteamos que la amnistía no la aceptábamos y que no la íbamos a apoyar y de alguna manera admitieron nuestro rechazo a la amnistía", ha explicado y ha añadido "¿Por qué íbamos a perder la oportunidad de tener los acuerdos y las necesidades de Canarias firmadas si se aceptaba nuestro rechazo a la amnistía?".