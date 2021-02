Vara cree que "deben pintar las cosas bien para el PSC", cuando los independentistas le ponen un veto

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que "deben pintar las cosas bien para el PSC y para Salvador Illa", cuando los partidos independentistas le han realizado un veto a la hora de realizar pactos.

Un veto que es "algo que nunca se había visto, no digo en Cataluña, sino en España, que es todos contra uno, se esté produciendo de la manera que se está produciendo", ha señalado Fernández Vara a preguntas de los periodistas este viernes en Mérida sobre el cordón sanitario que los secesionistas han impuesto al PSC de cara a las elecciones catalanas que se celebran este domingo.

Además, Fernández Vara se ha mostrado "absolutamente perplejo", al ver a "todos exigir que un ciudadano, aunque haya sido ministro, se someta a una prueba, que los protocolos no indican", en alusión a la polémica generada por la negativa de Salvador Illa de realizarse un test de Covid-19 para asistir a un debate entre candidatos a las elecciones.

Vara ha lamentado que con estas críticas, "lo que vienen a decir el resto de grupos políticos en Cataluña es que 'da igual lo que digan los protocolos para los ciudadanos, que los políticos tenemos nuestro propios protocolos y nos hacemos los test cuando nos dé la gana".

Ante esta situación, Fernández Vara ha reafirmado que los test de Covid-19 "se hacen cuando hay síntomas, y cuando hay contacto estrecho con gente que padece la enfermedad", mientras que "todo lo demás forma parte de su mundo, que es el que está situando a la política tan lejos de la ciudadanía", ha dicho.

Se trata, a juicio del presidente extremeño, de "debates estériles que no conducen a nada, que no producen nada a favor de la ciudadanía", sino que "lo único que aportan es confusión y torpeza, en definitiva", ya que en su opinión este tipo de comportamientos puede provocar que "el domingo haya gente que diga 'yo para votar a estos, me quedo en mi casa", ha concluido.

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este viernes en Mérida, antes de asistir a la presentación de la primera televisión digital de Extremadura.