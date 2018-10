Venezuela.- Chávez condena el informe de EEUU sobre terrorismo y pide a Obama que demuestre los cambios con hechos

Actualizado 02/05/2009 3:42:05 CET

CARACAS, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó ayer como una "nueva agresión del imperio" el informe sobre terrorismo publicado un día antes por el Departamento de Estado norteamericano, y espetó que el presidente Barack Obama debería demostrar los cambios con hechos concretos y no con promesas.

"Rechazo en nombre del pueblo venezolano esa nueva agresión del imperio norteamericano al señalar a Venezuela como un país que no colabora en la lucha contra el terrorismo, que no patrulla sus fronteras y que facilita que aquí aniden movimientos terroristas", aseveró Chávez en respuesta al documento, que señala que Venezuela no colabora contra el terrorismo.

De esta manera, el mandatario bolivariano aprovechó su discurso pronunciado con motivo del Día del Trabajador y advirtió de que Venezuela "nunca más será colonia de nadie". "Si algún Gobierno ha arremetido contra los pueblos del mundo, utilizando distintos instrumentos ilegales, violentos y terroristas, durante 100 años y más, ha sido precisamente el imperio de Estados Unidos".

Estas declaraciones de Chávez ponen punto y final al buen momento que atravesaba la relación entre Venezuela y Estados Unidos sobre todo después del encuentro, hace menos de un mes, de los dos mandatarios en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, donde Chávez le dijo a Obama que quería ser su amigo, cerrando la puerta así a muchas décadas de enemistad entre Caracas y el "imperio", palabra con la que se refiere a Estados Unidos.

Así las cosas, el mandatario venezolano consideró que esta "infamia hace ver con claridad la realidad de lo que ocurre en Estados Unidos. Él (Obama) dice que ha llegado para promover el cambio (...) pero no se trata de discursos y sonrisas, sino de realidades. Hay que verle el queso a la tostada", subrayó.

FIN DEL BLOQUEO

Además, aprovechó la ocasión para enviar un saludo a los trabajadores de Iberoamérica y el Caribe, muy especialmente al pueblo cubano, a quien volvió a defender en su discurso.

En ese sentido, solicitó, como ya hizo durante la Cumbre de las Américas, Chávez volvió a pedir a Washington que acabe con el bloqueo que impuso en 1962 a la isla de Cuba, y al respecto dijo que si Obama no desmantela el bloqueo al pueblo cubano, "entonces todo habría sido una mentira y el imperio estadounidense seguirá amenazándonos".

"Demuestre a ver si es verdad que usted vino a hacer cambios. Es una verdadera inmoralidad, una agresión a la dignidad de los pueblos del mundo continuar un día más con el bloqueo al pueblo cubano. Ésa será la tabla para medir la voluntad de cambio del presidente Obama", apuntó en declaraciones recogidas por ABN.