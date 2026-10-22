El vicepresidente del Parlamento marroquí defiende los "derechos legítimos" de Marruecos de reivindicar Ceuta y Melilla

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Marruecos. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del nuevo Parlamento marroquí, Adil El Bitar, ha defendido los "derechos legítimos" de Marruecos a reivindicar la soberanía sobre Ceuta y Melilla en el marco del debate sobre el programa de Gobierno de la coalición que encabeza Fatima Ezzara al Mansuri.

"Reitero la necesidad de proseguir con la labor nacional y diplomática para completar nuestra unidad territorial y defender nuestros legítimos derechos a recuperar Ceuta, Melilla y las islas marroquíes ocupadas", ha sostenido El Bitar durante su intervención, según informa el medio 'le360'.

El Bitar, que es miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de la primera ministra, ha aclarado que esta reivindicación debe hacerse "en el marco de una visión nacional responsable, basada en la legitimidad histórica y jurídica, así como en el diálogo y en los medios pacíficos".

Sus palabras han vuelto a poner sobre la mesa la reivindicación marroquí sobre las dos ciudades autónomas, que en Marruecos son consideradas como ocupadas por España, después de que varios ministros volvieran a esgrimirla a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de agosto desde el reino alauí.

Además, se producen una semana después de la histórica visita realizada por los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, la primera de su reinado. Al contrario de lo ocurrido con la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en 2007, cuando Mohamed VI llamó a consultas a su embajador en Madrid en protesta, en esta ocasión no ha habido reacción oficial por parte de Rabat.