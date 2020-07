Villarejo aprovecha una declaración ante el juez de Tándem para cargar contra el fiscal del caso Ignacio Stampa

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo ha declarado este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en relación a una pieza secreta de la macrocausa 'Tándem', en la que se investigan las actividades supuestamente ilícitas del comisario jubilado.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Villarejo ha aprovechado su declaración para cargar, como ya hiciera en un reciente escrito, contra uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, que está siendo investigado por la Fiscalía Superior de Madrid en relación con un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el contenido de un chat privado entre el equipo de abogados de Podemos.

Durante el interrogatorio, Villarejo habría sido preguntado por el fiscal Miguel Serrano acerca de algún aspecto que el investigado ha considerado de carácter personal, y el comisario ha respondido que era una pregunta delicada. "¿Le pregunto yo por las relaciones de su compañero con la señorita Marta Flor?", ha indicado.

Cabe recordar que, hasta la fecha, el Ministerio Fiscal interesa para el comisario más de 100 años de cárcel por delitos que van desde el descubrimiento y revelación de secretos hasta la extorsión. Y de momento sólo hay escrito de acusación de un pequeño número de piezas.

Si bien la pieza sobre la que ha sido interrogado el comisario está secreta, estas mismas fuentes han señalado que el comisario ha vinculado el interés de la misma a informaciones que habría recabado para la seguridad del Estado, especialmente para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Al hilo, habría declarado ante el juez que reportaba sobre esto a sus superiores policiales, al CNI y a miembros de distintos gobiernos.

ATAQUES A SANZ ROLDÁN

Durante el devenir de su comparecencia, Villarejo ha vuelto en varias ocasiones sobre la figura del que fuera hasta hace poco director del CNI Feliz Sanz Roldán, al que ha calificado de "lord protector de la Corona", del que ha señalado que debe estar "preocupado con lo que ha provocado".

Además, ha indicado que declarará en todas las piezas de la causa aunque estén secretas porque a diferencia de los fiscales él no tiene nada que ocultar. "No quiero que haya ninguna sombra de duda en mi actuación, he trabajado como servidor del Estado", ha añadido.

Y sobre su estancia en la cárcel de Estremera y su estado de salud, ha apuntado que si bien muchos intentan matarle, no lo están consiguiendo, y ha prometido aguantar hasta el final y no llevarse ningún secreto a la tumba. "Físicamente estoy muy mal, pero mentalmente como si tuviera 20 años", ha lanzado.

SUS MISIONES DENTRO DE LA DAO

Además, el comisario ha señalado en su comparecencia que si bien orgánicamente estaba dentro de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), él no tenía despacho ni coche y sus reuniones con el CNI, con mandos policiales y políticos eran en cafeterías y bares.

Al hilo, ha aseverado que no era un policía al uso, nadie le conocía, mantenía un despacho abierto en Torre Picasso (Madrid) y facturaba abiertamente. ¿Cómo un policía, un comisario, va a poder hacer eso sin conocimiento de los distintos gobiernos?, es absurdo", ha apostillado.

En ese punto, ha incidido en que reportaba de sus trabajos a otros estamentos no policiales, como altos mandos del CNI y responsables políticos, y ha matizado que a pesar de no llevarse bien con el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional con los gobiernos del PP, Eugenio Pino, "es el único que ha contado la verdad" al respecto.

Así, ha afirmado que reportó ante el que fuera fiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas --especialmente sobre la operación Cataluña--, también ante el que fuera fiscal general del Estado José Manuel Maza y con la actual fiscal general Dolores Delgado. "Me reunía con todo el mundo, con jueces, todos sabían mi condición de agente de inteligencia", ha afirmado.

En este orden de cosas, Villarejo habría afirmado también este jueves que su estructura empresarial, el Grupo Cenyt, estaba al servicio de la seguridad del Estado dado que esa fue la condición que le pusieron cuando se le pidió su reincorporación al Cuerpo en 1993. "La aporté y la utilizaron en muchísimas operaciones, como Cataluña", ha explicado.