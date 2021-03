Villarejo avisa de que quiere declarar "por 100 piezas porque 30 son muy pocas": "Voy a desenmascarar a todos"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este jueves tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Tándem' que quiere colaborar con la justicia y declarar "por 100 piezas porque 30 son muy pocas", y ha avisado de que su objetivo ahora es "desenmascarar a todos".

Con traje oscuro, gorra calada, parche en el ojo izquierdo y como único apoyo documental una libretilla verde tipo 'moleskine', el comisario se presentaba poco antes de las 10.00 horas en al sede de la Audiencia Nacional para declarar por las piezas 26 y 29 de 'Tándem', encargos de los menos relevantes que se conocen. Tras unas dos horas y media en el interior, el comisario se ha acercado a los medios para responder durante más de diez minutos a la prensa, recordando antes de empezar que sigue siendo comisario a la vez que enseñaba su carné profesional.

"No voy a ir contra nadie, nada más quiero defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos", ha dicho el comisario, que ha vuelto a defender su presunción de inocencia como principal investigado en el caso 'Tándem'. "Hoy empieza para mí el punto cero, voy a poder defenderme, que hasta ahora no he podido (...), y quiero colaborar con la Justicia, como he hecho toda la vida", ha destacado.

Así, ha señalado que su intención ahora que está en libertad, salió ayer de la cárcel de Estremera después de tres años y cuatro meses en prisión provisional, es "declarar sobre todo", incluso sobre la Operación Cataluña, la supuesta campaña de intoxicación informativa que se habría gestado en el Ministerio de Interior para desacreditar a los líderes independentistas.

"He pedido declarar voluntariamente de todo y la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería permitirme declarar", ha señalado para luego apuntar que no le dejan --sin especificar quien-- y que "unas veces dicen que las grabaciones no valen porque era comisario en activo".

Sobre esas horas y horas de grabaciones que se le incautaron, y sobre los terabytes de información que se tratan de desencriptar, Villarejo ha explicado que "el 90 por ciento de las grabaciones" que realizó "las hizo el CNI", y que no lo veía mal "porque tenía un trabajo delicado" y era bueno "que hubiera control". "Pero no pensé que estaban tan zumbados como para montar este show", ha añadido.

Esa ha sido una de las muchas referencias que ha realizado sobre la figura del que fuera director del CNI Félix Sanz Roldán, al que ha calificado de "lord protector de la Corona" y al que ha acusado de tratar de encapsularle en colaboración con la Fiscalía y con Podemos.

((Seguirá ampliación))