Villarejo pide a la Audiencia Nacional las grabaciones en las que Corinna dice que el exdirector del CNI la amenazó

El comisario jubilado quiere usarlas como prueba en el juicio por calumnias para demostrar que dijo la verdad sobre Sanz Roldán

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el 'caso Tándem', que le entregue las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con la consultora monaguesca Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en 2015, en las que ésta afirmó que el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán la amenazó. La defensa quiere reproducirlas íntegramente en el juicio por calumnias, que se celebra a partir del próximo 23 de marzo.

Así se desprende de un escrito que ha presentado el abogado de Villarejo al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, para reclamar estos audios que obran en la pieza número 5 del caso Tándem, conocida como 'Carol', que se encuentra archivada desde septiembre de 2018.

El abogado considera que las grabaciones son una prueba "inequívoca" para demostrar que el comisario jubilado, en prisión provisional desde noviembre de 2017, no cometió ningún delito de calumnias al afirmar en un programa de televisión que Corinna había sido amenazada de muerte por Sanz Roldán, porque así se lo dijo ella misma dos años antes.

La solicitud la hace a raíz de que el Juzgado de lo Penal número 8, que juzgará dentro de tres semanas al expolicía por las manifestaciones que realizó sobre el que fuera jefe de la inteligencia española, admitiera la reproducción de la parte específica de la grabación en la que supuestamente la empresaria habría hecho tal declaración. Aún así le instó a recuperar los audios necesarios, al entender que puede "aportarlos sin necesidad de colaboración de este juzgado", ya que el secreto sumarial en el que se encuentran los archivos se levantó con su sobreseimiento.

ACTA NOTARIAL DE CORINNA

Asimismo, el abogado de Villarejo explica en su escrito que para acreditar la veracidad de sus expresiones ha adjuntado al juzgado madrileño un acta notarial de Corinna, en la que asegura que cuando el excomisario "hizo las declaraciones por las que ahora se le acusa de calumnias, se refería a declaraciones que yo había hecho durante esa conversación. Esas declaraciones fueron verdaderas". Apunta la empresaria que cree que se basan en una conversación que mantuvo con él en 2015.

Precisamente, Corinna es una de las testigos que comparecerán en el juicio que comenzará en unos días contra Villarejo. En su caso, se realizará por videoconferencia desde Reino Unido, a petición del propio comisario jubilado.

También comparecerá el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro, todas ellas también a instancias de la defensa de Villarejo.

No obstante, la titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha rechazado la declaración como testigo del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna.

SE ENFRENTA A DOS AÑOS DE PRISIÓN

Villarejo se enfrenta a dos años de prisión, acusado de denuncia falsa y calumnias e injurias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia. Por un lado, la Fiscalía Provincial de Madrid pide un año de cárcel por las manifestaciones que habría hecho el 5 de junio de 2017, en el programa "Salvados", de la Sexta --que también se reproducirán en la vista oral-- sobre la supuesta amenaza de muerte de Sanz Roldán hacia la amiga del Rey Emérito.

Por otro lado, el Ministerio Público pide otro año de prisión para Villarejo por el delito de denuncia falsa correspondiente a la que interpuso el 1 de junio de 2017 contra el exdirector del CNI y un periodista por un artículo sobre sus "tentáculos" en el mundo judicial, que se ilustraba con una fotografía suya que, según afirma, fue obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el CNI habría facilitado a un periódico con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual, en opinión del comisario jubilado, podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.