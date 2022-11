Vocal del CGPJ se muestra "optimista" y cree que habrá acuerdo para los nombramientos del Constitucional

Pide que el poder legislativo vuelva a dar al CGPJ la capacidad de nombramientos en el Supremo

PAMPLONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha mostrado este jueves "optimista" y ha considerado que habrá "acuerdo" en el seno del CGPJ para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Fernández ha explicado, en declaraciones a los medios en Pamplona, que "tras haberse producido la ruptura de las negociaciones y ante la expectativa de que va a ser muy difícil el acuerdo político, hemos decidido reiniciar unas conversaciones que no son nuevas". "No estuvo nunca en el ánimo de ninguno de los vocales del CGPJ el obstaculizar o mucho menos impedir la renovación del Tribunal Constitucional", ha asegurado.

Fernández ha señalado que "un grupo de vocales considerábamos que eso exigía unos tiempos, que no podía hacerse con la premura que se nos imponía y además en atención fundamentalmente a la posibilidad de que hubiera unas negociaciones o la renovación del Consejo, como efectivamente hubo".

"Ahora bien, al no haber fructificado esas reuniones, obviamente es nuestra obligación proceder a hacer los nombramientos y por lo tanto estamos ahora en una fase de diálogo, de entendimiento entre las diferentes sensibilidades del Consejo para trata de llegar a un acuerdo", ha asegurado.

Además, Fernández ha señalado que "nunca se llegaron a romper" las negociaciones en el CGPJ y ha hecho una "valoración optimista" para poder alcanzar un acuerdo. "Creo que se llegará a un acuerdo. No es sencilla la realización de los nombramientos del Consejo, ya no solamente en el Tribunal Constitucional, sino en el Tribunal Supremo o en otros ámbitos. No es nunca sencillo porque hay varios nombres, hay diferentes sensibilidades, pero es nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacerlo y hacerlo en un plazo de tiempo razonables", ha subrayado.

Preguntado sobre si cree que puede darse finalmente un acuerdo entre PP y PSOE, Fernández ha dicho que no le corresponde a él decirlo. "No me queda más que insistir en que estamos viviendo una anomalía institucional y compete al conjunto de fuerzas políticas, no solamente al Gobierno y al PP, sino que corresponde al conjunto de fuerzas políticas y en el seno del Congreso de los Diputados y el Senado hacer estas conversaciones. En cuanto que el PP y el PSOE son las fuerzas mayoritarias, esa responsabilidad es mayor para ello, pero insisto en que es una responsabilidad para el conjunto de fuerzas políticas", ha señalado.

Por otro lado, Juan Manuel Fernández ha destacado "la necesidad de que el poder legislativo valore la conveniencia de devolver" al CGPJ "la competencia para realizar todos los nombramientos, no solo los nombramientos del Tribunal Constitucional, sino también todos los de la jurisdicción ordinaria y particularmente del Tribunal Supremo".

Fernández, que ha participado en Pamplona en la apertura de las XIV Jornadas Judiciales Transfronterizas del Bidasoa, ha afirmado que

esta competencia sobre nombramientos "fue suspendida en marzo del año pasado y desde entonces no hemos podido realizar estos nombramientos, hay más de 70 vacantes y las consecuencias perjudiciales de esto se están notando principalmente en el Tribunal Supremo".

Así, el vocal del CGPJ ha señalado, en declaraciones a los medios, que "igual que el poder legislativo modificó aquella ley para que pudiéramos hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional, les pido que valoren la necesidad de que nos devuelvan esta competencia para hacer la totalidad de nombramientos".

"Es una decisión del poder legislativo. En marzo del año pasado consideró que no podíamos realizar más nombramientos dada nuestra situación, pero esa ley fue reformada o contrarreformada en julio de este año, porque se estimaba que era prioritario que el Tribunal Constitucional pudiera renovarse y funcionar normalmente", ha dicho.

Juan Manuel Fernández ha defendido que "esas mismas consideraciones son exactamente aplicables al Tribunal Supremo, y además que el Tribunal Supremo se halla en una situación peor que la que tiene el Tribunal Constitucional". "El TC está trabajando con varios magistrados cuyo mandato ya ha concluido pero pueden seguir trabajando. En cambio, en el Supremo las vacantes que se producen por jubilación, fallecimiento o excedencia no se pueden cubrir y no hay nadie que pueda realizar esa labor. Esto está determinando que se dicten muchas menos sentencias que antes y quien sufre el perjuicio es el ciudadano", ha asegurado.