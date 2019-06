Las voces discrepantes de Ciudadanos

Publicado 24/06/2019 19:34:45 CET

Garicano, Nart, Igea y Maura querían cambiar la estrategia, mientras que Prendes, Marta Martín y Orlena de Miguel se han abstenido

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una quinta parte de la dirección nacional de Ciudadanos ha evitado apoyar este lunes la estrategia impulsada por su presidente, Albert Rivera, de no facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.

Así se ha puesto de manifiesto en la votación que se ha realizado durante la reunión del Comité Ejecutivo a petición del líder de Cs en el Parlamento Europeo y responsable de Economía y Empleo del partido, Luis Garicano, y del también eurodiputado Javier Nart.

Como consecuencia del resultado, mayoritariamente a favor de mantener la estrategia actual, Nart ha dimitido de su puesto en la Ejecutiva, aunque mantendrá su escaño. Es la segunda baja en Cs este lunes, ya que poco antes el secretario de Programas y Áreas Sectoriales y portavoz adjunto en el Congreso, Toni Roldán, había anunciado que abandonaba sus cargos públicos y orgánicos y dejaba el partido.

Tras las duras críticas de Roldán a la política de pactos impulsada por Rivera --tanto en el ámbito nacional como en el municipal y el autonómico--, Garicano y Nart promovieron una votación para plantear una revisión de la estrategia con el fin de abrir "una vía de negociación con Sánchez".

LA DECISIÓN SE TOMÓ POR UNANIMIDAD EL 3 DE JUNIO

Pero los dos eurodiputados no son los únicos en la Ejecutiva que han rechazado la decisión de no facilitar la investidura de Sánchez, que había sido adoptada por todos sus miembros el pasado 3 de junio. En un partido acostumbrado a aprobar las decisiones por unanimidad, cualquier discrepancia en las votaciones resulta significativa.

De los 35 miembros que componen el Comité Ejecutivo --descontando a Roldán, que no ha participado en la reunión--, ha habido cuatro que han abogado por corregir el rumbo: Javier Nart, Luis Garicano, el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el exdiputado en el Congreso Fernando Maura.

Otros 25 dirigentes han votado "a favor de mantener la estrategia de decirle no a Pedro Sánchez", mientras que otros cuatro se han abstenido. En un principio, Ciudadanos detalló que los que habían votado a favor eran 24, pero luego ha aclarado que fueron 25. Respecto a los tres que faltan para sumar el total de 35 miembros, el partido ha explicado que no han asistido a la reunión y no han votado, pero no ha dicho quiénes eran los ausentes.

Los tres abstencionistas son el vicepresidente cuarto del Congreso, Nacho Prendes, la diputada por Alicante Marta Martín y la portavoz de Cs en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, según ha podido saber Europa Press.

DOS DIMISIONES EN UN DÍA: ROLDÁN Y NART

La salida de Roldán supone un golpe importante para Ciudadanos, donde era un miembro destacado del Comité Ejecutivo Permanente --el núcleo duro de poder del partido---, coordinó la elaboración de los programas electorales y hace menos de un mes Rivera le había adjudicado una de las portavocías adjuntas en el Congreso.

En cuanto a Nart, responsable del área de la Unión Europea, no formaba parte de la Ejecutiva Permanente y no ostentaba una Secretaría. Sin embargo, es uno de los representantes de Cs que más tiempo lleva ocupando un cargo público fuera de Cataluña, ya que es eurodiputado desde 2014, e iba en el cuarto puesto de la candidatura a las últimas elecciones europeas.

Garicano, que fue el cabeza de lista de Ciudadanos a esos comicios, se ha significado claramente este lunes, pero ya hacía tiempo que se mostraba en desacuerdo con algunas de las decisiones de Rivera.

Ya lo dejó claro cuando, en contra del criterio del líder, apoyó la propuesta de Manuel Valls, candidato respaldado por Cs en las elecciones municipales en Barcelona, de dar la Alcaldía a Ada Colau (Barcelona en Comú) para evitar que se hiciera con ella el independentista Ernest Maragall (ERC).

Tampoco sorprende la postura de Igea, que ha dejado ver su malestar en Castilla y León por tener que negociar un acuerdo de gobierno con el PP tras haber defendido en la campaña electoral que en esta comunidad hacía falta un cambio y políticas de regeneración.

De los cuatro que este lunes han votado en contra de mantener el rechazo a Sánchez, Maura es el que ocupa una posición menos destacada en Ciudadanos. Aunque en la Ejecutiva es el responsable del área de Exteriores, no se presentó a ninguno de los procesos electorales celebrados este año y actualmente no ostenta ningún cargo público.

LOS TRES ABSTENCIONISTAS

Por último, de los tres dirigentes que se abstuvieron, no hay ninguno que esté en la Ejecutiva Permanente, formada por Albert Rivera, José Manuel Villegas, Inés Arrimadas, Fran Hervías, Fernando de Páramo, Melisa Rodríguez, Juan Carlos Girauta, Begoña Villacís, Miguel Gutiérrez, José María Espejo-Saavedra, Marta Rivera y Carlos Cuadrado.

Sin embargo, tanto Nacho Prendes como Marta Martín han ocupado cargos importantes en el Congreso, él como vicepresidente primero en la anterior legislatura (ahora cuarto) y ella como portavoz en la Comisión de Educación.

En la Ejecutiva de Cs, Prendes es el responsable del área de Justicia y Martín se ocupa del área de Universidades, mientras que la otra dirigente que se ha abstenido, Orlena de Miguel, se encarga de los temas de Movilidad y Seguridad Vial.

Los demás miembros que completan la Ejecutiva nacional de la formación naranja son Juan Marín, Raquel Morales, Fernando Giner, Ignacio Aguado, Susana Solís, Francisco de la Torre, Toni Cantó, Patricia Reyes, Carina Mejías, Matías Alonso, Luis Fuentes, Carlos Carrizosa, Xavier Pericay, Marta Bosquet, Orlena de Miguel, Antonio Espinosa y Susana Gaspar.