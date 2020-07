Vox acudirá al Parlamento con su "propia voz" y "mano tendida" para acabar con "el nacionalismo totalitario"

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez - Iñaki Berasaluce - Europa Press

Martínez dice que rechazarán la "imposición del euskera" y que "quienes no quieren la unidad de España" tengan "menos voz"

BILBAO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria electa de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que acudirán al Parlamento vasco con su "propia voz" y "mano tendida" para defender la no "imposición del euskera" y "acabar con el nacionalismo totalitario".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Martínez ha analizado los resultados electorales de este domingo y el hecho de que, por primera vez, Vox vaya a contar con un representante en el Parlamento vasco.

Según ha defendido, la formación liderada por Santiago Abascal va a

"defender lo que muchos no se han atrevido a decir con muchos más escaños" en los últimos años. "Vamos a defender la libertad de todos esos votantes que nos han dado su valentía en las urnas y vamos a defender las ideas que hemos llevado a nivel nacional", ha incidido.

En este sentido, ha afirmado que Vox rechazará la "imposición del euskera" y apuesta por "acabar con el nacionalismo totalitario". "Vamos con nuestra voz al Parlamento y quien se quiera unir estaremos ahí con la mano tendida", ha añadido.

Asimismo, ha rechazado que Vox actúe "llevando el espectáculo" consigo sino que en campaña "el espectáculo nos lo han hecho a nosotros". "La campaña que hemos tenido ha sido dura y no hemos buscado el espectáculo, solo ejercer nuestros derechos electorales", ha añadido.

MENOS VOZ

Por otro lado, ha apostado por "llegar a más gente" tras una campaña "dura en la que nuestro mensaje no ha sido fácil de transmitir ya que la gente no podía ir a los mítines por miedo a los totalitarios que nos rodeaban".

Finalmente, Martínez ha subrayado que Vox es partidario de que "todo aquel que no esté de acuerdo con la unión de la nación, con España, no tengan voz en los diferentes puestos institucionales". "Los que no quieren la unidad de España deberían tener menos voz. Nosotros siempre nos fijaremos en la Constitución y actuaremos de acuerdo a la ley. Aceptamos la unidad de España ante todo", ha finalizado.