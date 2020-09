Vox anima al PP a apoyar su moción de censura contra Sánchez antes que reprobar a Iglesias: "Nunca hubo tantos motivos"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha animado este martes al PP a apoyar la moción de censura que este martes han registrado en el Congreso para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa en lugar de plantear sólo la reprobación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus ataques a la Corona. "Ningún otro Gobierno en democracia ha acumulado tantos motivos" para presentar esta moción, ha dicho.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha lamentado que ya en julio, cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, avanzó su intención de hacer uso de este instrumento parlamentario el PP tardara "menos de cinco minutos" en salir a criticar este anuncio y que ahora continúe haciéndolo con el argumento de que va a resultar fallida.

El dirigente de Vox cuestiona que el PP no escuche a "la mayoría de sus votantes" que, a su juicio, no entienden que no vayan a apoyar una moción que "es un clamor" y que hasta la fecha sólo hayan anunciado su intención de impulsar sendas reprobaciones contra Iglesias y Garzón por sus recientes ataques al Rey cuando éstas tampoco tienen visos de salir adelante.

Así las cosas, Espinosa de los Monteros, quien no ha desvelado sui Abascal ha hablado o hablará estos días con su homólogo del PP, Pablo Casado, ha aprovechado para emplazar una vez más a los 'populares' "a reflexionar un poco" su postura y a hacer política con la vista "a largo plazo".

Respalde o no el PP la moción de censura contra el Gobierno de coalición, lo cierto es que a Vox se queda lejos de los 176 votos necesarios para echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sin embargo, Espinosa de los Monteros ha advertido de que en mociones de censura precedentes tampoco dieron los números y, sin embargo, los partidos que las protagonizaron acabaron gobernando con el tiempo. "Y yo no tengo ninguna duda de que Vox acabará gobernado", ha asegurado.

