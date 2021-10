Vox anuncia enmienda a la totalidad a los PGE: "Ahondan en el delirio radical de género y la Agenda 2030"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 aprobado por el Gobierno.

En rueda de prensa, Espinosa de los Monteros ha censurado que el Ejecutivo haya presentado unos Presupuestos "de la ruina" que, según ha denunciado, "ahondan en el delirio radical de género y la Agenda 2030".

Por ello, su grupo parlamentario los enmendará a la totalidad igual que ya hizo el pasado año. Sin embargo, no ha avanzado qué hará si el Congreso rechaza todas las enmiendas de devolución presentadas por la oposición después de que el año pasado decidiera no presentar enmiendas parciales para "no entrar en el juego" del Gobierno.

Espinosa de los Monteros cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto "su ansia de poder" por delante del interés general de los españoles. Pero ha avisado de que los ciudadanos se están ya "cansando" de esta "parafernalia" que no entienden mientras ven caer sus ingresos, subir sus gastos y esperan un invierno que "puede ser tremendo" debido al aumento del precio de la electricidad.

Según ha denunciado, las cuentas públicas presentadas por el Gobierno aumentan las partidas para los sindicatos y dan "millones" a los ministerios de Igualdad y de Consumo. "Son los Presupuestos de la ruina --ha insistido--. Son los de los separatistas y del enfrentamietno entre hijos y padres porque darán a los jóvenes un bono a cambio de los impuestos que pagan sus padres".

Esto sucede mientras en España pasan cosas "más importantes", según ha alertado el dirigente de Vox, como el "aumento de precios" de productos básicos para las familias, que ha cifrado en un 15 por ciento para la cesta de la compra en lo que va de año.

Y además ha avisado de posibles problemas de desabastecimiento por la rotura de las cadenas de suministro en el conjunto de Europa. Espinosa de los Monteros ha llamado al Gobierno a estar más preocupado por esta situación "y no por las tonterías del género o del Ministerio de Igualdad".