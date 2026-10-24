Vox culpa a Sánchez de los disturbios de Barcelona: "Ha traído el caos y la violencia que reina en Francia e Italia"

Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los disturbios que han tenido lugar durante la tarde-noche de este sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona y ha afirmado que "Sánchez ha traído el caos y la violencia que reina en Francia e Italia" en referencia a las protestas que tienen lugar en ambos países.

"O VOX o caos", ha escrito la formación liderada por Santiago Abascal en la red social X, al tiempo que han compartido un vídeo en el que se pueden ver algunos de los disturbios en la zona.

Los Mossos d'Esquadra han hecho varias detenciones en los disturbios a cargo de activistas que han protagonizado una concentración no autorizada convocada desde redes sociales con varios detenidos de este sábado por la tarde en la plaza y sus alrededores, en los que se han quemado contenedores y mobiliario urbano, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press sin concretar el número.

Los Mossos han evacuado a bocas del metro a clientes y dependientes de algunas tiendas de la zona que se habían encerrado en los locales para protegerse.

Sobre las 21.45, no quedaban fuegos encendidos en elementos urbanos y ha habido destrozos y saqueos en escaparates de tiendas, marquesinas de autobús, papeleras y algún semáforo, además de muchas motos y bicicletas tiradas por el suelo o quemadas en alguna barricada improvisada por los activistas.

A esa misma hora, los furgones de los Mossos seguían rodeando la plaza Cataluña mientras quedaban algunos activistas, cada vez más dispersos.