Vox dice que irá al Constitucional si el Congreso rechaza el suplicatorio del 'número tres' de Podemos

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado que acudirá al Tribunal Constitucional si el Congreso rechaza el suplicatorio que previsiblemente cursará el Tribunal Supremo al Congreso para poder interrogar al diputado de Unidas Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, en calidad de investigado por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

Así lo ha trasladado la secretaria general de Vox en la Cámara, Macarena Olona, durante la reunión de la Junta de Portavoces y así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.

El Supremo acordó abrir causa a Rodríguez después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Y este martes lo había citado a las once de la mañana, pese a que el propio Rodríguez ya manifestó este lunes su decisión de no acudir ante el Alto Tribunal "desde el respeto a los procesos judiciales" y tras negar haber cometido los hechos por los que se le va a investigar.

Ante la posibilidad de que el magistrado que lleva su caso solicite el correspondiente suplicatorio al Congreso para poder interrogarle, Olona ha aprovechado la Junta de Portavoces para advertir de que si el Pleno del Congreso lo acaba rechazando, Vox sí llevaría el asunto ante el Tribunal Constitucional.

"Lo correcto es que (Rodríguez) acuda al Supremo y si no lo hace voluntariamente y esta casa (Congreso) no atiende el suplicatorio, Vox irá al Constitucional para que se cumpla el procedimiento legalmente establecido", ha apostillado Espinosa de los Monteros, quien no ha querido entrar en si son o no ciertos los hechos por los que se le pretende investigar.