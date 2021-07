Vox insta al PP a "lanzarse a la piscina" con la moción de censura: "Cumplirá con su deber", aunque pierda

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido este jueves al PP que deje de hacer "cálculos" y se "lance a la piscina" presentando una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los indultos concedidos a los presos del procés. "Lo más que le puede pasar es que lo pierda, pero lo perderá con dignidad y habiendo cumplido con el deber", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas tras presentar un recuso el recurso contra la Ley Riders ante el Tribunal Constitucional, Ortega Smith ha subrayado que existen razones "más que justificadas" para que el PP presente esa moción de censura en tanto que es "el primer partido de la oposición para algo, no para convertirse en ministro de la oposición".

"Si realmente tenemos que sacar de Moncloa a este Gobierno que tanto daño está haciendo a los españoles, el PP debe ejercer su papel de oposición", ha insistido el 'número dos' de Vox, recordando que Vox no sólo no le pone plazos, sino que ya le ha confirmado que contará con su apoyo "sin reproches ni condiciones".

QUE SE TOMEN SU TIEMPO, PERO QUE LO HAGAN

"Que se tomen su tiempo, pero que lo hagan", ha reclamado Ortega Smith, quien ha tachado como "trampa" que el PP justifique que no le dan los números para rechazar la presentación de esa moción de censura contra Sánchez.

Y es que, según ha destacado, en todas las mociones de censura que ha habido en la reciente historia democrática --salvo la de Pedro Sánchez que triunfó-- "no daban los números". "Ésa no puede ser una excusa", ha indicado.

Sobre todo porque algunas de las fuerzas políticas que votaron en contra de la moción que protagonizó Vox en octubre, como es el caso del PRC o Teruel Existe, puede que ahora apoyen una eventual moción del PP al no estar de acuerdo con la "absoluta impunidad" que, a su juicio, suponen los indultos de Sánchez a los "golpistas".

EN POLÍTICA HAY QUE MOVERSE POR PRINCIPIOS

Ortega Smith sostiene que el PP debe intentar recabar todos los apoyos posibles aunque luego no le den los números. "En política hay que moverse por principios y valores, y no estar haciendo siempre un cálculo de resultados electorales --ha dicho--. 'Láncese a la piscina' porque esto es suficientemente grave y porque lo más que le pueda pasar es que lo pierda, pero lo perderá con dignidad y habiendo cumplido con el deber".

En caso de que el PP no presente esa moción que le reclama no sólo Vox sino también Ciudadanos, Ortega Smith ha confirmado que su partido no descarta presentarla porque existen "muchas razones" que la justifican, aunque desconoce cuándo ocurrirá eso.