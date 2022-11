Vox lleva al Constitucional el decreto energético del Gobierno: "Quieren decirnos si tenemos que pasar frío o calor"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto energético del Gobierno, al que ha acusado de querer obligar a los españoles a "pasar frío en invierno o calor en verano" con la regulación del uso de la aire acondicionado o la calefacción.

"Pretende meterse en los comercios y las casas de los españoles para decirnos a qué temperatura debemos poner la calefacción o el aire acondicionado", ha denunciado el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, acompañado por el vicepresidente del partido Javier Ortega Smith y su responsable jurídica, Marta Castro.

El 42 recurso de inconstitucionalidad de Vox en esta legislatura cree que el Gobierno imponer "un confinamiento energético" al incluir un régimen sancionador para las empresas con medidas como el apagado de escaparates públicos a las 22.00 horas.

"Si se admitiese este principio en el ámbito de la energía, debería concluirse que los poderes públicos tienen facultad de racionamiento de cualquier sector económico", avisa señalando también la imposición de cierre automático en edificios y locales o los umbrales de temperatura en invierno y verano.

Pero además, Vox denuncia que la legislación incluye "todo tipo de normas jurídicas mezcladas" e incluye un "ataque frontal" a la libertad de circulación y desplazamiento con la adopción de determinadas medidas en materia aeroportuaria.

El partido de Santiago Abascal denuncia que las medidas no son "proporcionadas y racionales" y sostiene además que las medidas restrictivas de derechos únicamente podrán adoptarse, según la Constitución, mediante la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio.

Es más, Figaredo ha denunciado que el Gobierno se remite a órganos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los que "nadie ha votado". ""Los españoles no han votado, no pueden controlar, no pueden decidir", ha resumido.

Por último, Vox recurre determinadas normas en materia de regulación del contrato de transporte terrestre de mercandías que cree que suponen un "ataque a la libertad de empresa" en un sector que, ha recordado, ha anunciado una convocatoria de huelga para esta misma semana.