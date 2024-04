Vox muestra "desprecio" a la decisión del Abogado General TJUE de respaldar a Puigdemont en su recurso contra Eurocámara

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo y candidato de esta formación a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha mostrado el "absoluto desprecio jurídico y político" al informe remitido por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, cuyas conclusiones respaldan al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y a su exconseller Toni Comín en el recurso contra la decisión inicial del Parlamento de no reconocerles como eurodiputados.

"Mostramos nuestro desprecio a la decisión y a un tribunal que queda automáticamente desacreditado para todos los españoles", ha rechazado Buxadé este jueves en declaraciones a los medios de comunicación previas a la presentación del documental de la entidad juvenil 'S'ha acabat!' en Madrid.

"No vamos a permitir que un polaco de izquierdas, nombrado por los socios de Tusk, los socios de Feijóo desde hace años, vuelva a asumir el asunto del separatismo para dar un golpe a la nación española", ha reiterado en referencia al Abogado General que ha realizado el informe.

Además, ha asegurado que Vox no va a reconocer como diputado a nadie que no asuma la Carta Magna española porque, según ha argumentado, "si no juras la Constitución, no eres diputado aunque el Tribunal Europeo diga lo contrario".

En concreto, las recomendaciones del Abogado General publicadas este jueves contradicen una sentencia previa del Tribunal General de la Unión Europea consideró inadmisible este recurso de Puigdemont y Comín, ya que considera que ésta se limitaba a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

VIOLENCIA DE CATALUÑA E INMIGRACIÓN

Preguntado sobre el vídeo publicado por Vox el pasado miércoles en el que el presidente del grupo parlamentario y candidato al 12M de Vox, Ignacio Garriga, explicaba la situación de Cataluña en materia de inmigración y delincuencia, Buxadé ha asegurado que el principal problema de la sociedad catalana y, en general de la europea, "es la inmigración ilegal, la ocupación, los narcopisos, la inseguridad que genera y todo lo que está vinculado".

"En las próximas elecciones catalanas, Vox va a dar un paso más adelante en la defensa de los derechos de los catalanes, de la prosperidad, porque los separatistas nunca nos van a arrebatar Cataluña a fuerza de atraer inmigración ilegal", ha sentenciado.