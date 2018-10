Vox pedirá prisión para las responsables de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel

Publicado 14/02/2018 18:57:47 CET

Aclara que está esperando a la declaración de la exportavoz el próximo 21 de febrero

El partido Vox, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el Tribunal Supremo por el denominado 'procés', ha anunciado este miércoles que pedirán prisión tanto para la expresidenta del grupo parlamentario catalán CUP Mireia Boya como para la exportavoz Anna Gabriel.

La acusación ha explicado que este miércoles no ha pedido prisión para Boya tras su declaración ante el juez instructor Pablo Llarena, porque está esperando a la comparecencia de su compañera el próximo día 21 de febrero para poder argumentar debidamente los motivos por los que interesan que ambas sean encarceladas.

El juez instructor amplió en un auto del pasado 22 de diciembre la investigación contra Boya y Gabriel y a otra cuatro personas, entre ellas el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la 'número dos' de ERC, Marta Rovira, por su participación "especial y destacada" en el proceso independentista.

Esta decisión la tomó tras conocer el informe de la Guardia Civil en el que señalan que todos ellos habría formado parte del 'Comité Estratégico' previsto en el informe denominado 'Enfocats' --incautado a Josep María Jové, 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

BOYA AFIRMA QUE LA DUI NO ERA "COSMÉTICA"

Mireya Boya ha afirmado este miércoles ante el juez del Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña del pasado 27 de octubre no era meramente "cosmética" o "simbólica", sino que buscaba una "efectividad real".

La expresidenta del grupo parlamentario que ha comentado los hechos ocurridos tanto el 20 y 21 de septiembre, durante los registros en sedes de la Generalitat, y ha atribuido los destrozos que sufrieron vehículos de la Guardia Civil durante el asedio a la Consejería de Economía a los periodistas que cubrían la concentración.

También ha hecho referencia al referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre y ha destacado ante el juez que "agentes de paisano salieron a cazar con porras a los independentistas" que se manifestaban a favor del referéndum.

A su salida del Tribunal Supremo ha afirmado ante los medios de comunicación que espera que las declaraciones previstas para la semana que viene de los otros investigados vaya se produzca en el mismo sentido que la suya.

PRÓXIMAS DECLARACIONES

"Las próximas declaraciones creemos que tendrían que parecerse a la que yo he hecho hoy aquí. No es con la justicia como vamos a solucionar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Esto es un juicio político y tenemos que actuar como tal, defendiendo nuestros postulados políticos y nuestro programa electoral", ha afirmado.

El próximo lunes, 19 de febrero, están citadas a declarar en el alto tribunal como investigadas por el proceso soberanista Marta Rovira (ERC) y Marta Pascal (Junts per Catalunya). Un día después comparecerán Artur Mas y la ex presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; y el día 21, Anna Gabriel.