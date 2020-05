Vox plantea una reforma legislativa para acabar con la salida de los militares a los 45 años

Propone que adquieran el carácter de permanente hasta su pase a la reserva a los 56 años

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley para acabar con la salida de las Fuerzas Armadas de los militares temporales al cumplir los 45 años. "España no puede abandonar a los que le han sido leales", ha defendido el presidente del partido, Santiago Abascal.

La formación quiere que el Congreso impulse esta reforma legislativa con la aprobación de una ley única de la carrera militar que establezca un régimen común para los oficiales, suboficiales y militares de tropa y marinería, según el texto de la proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Vox recuerda que el límite de los 45 años se aprobó bajo la justificación de la necesidad de mantener la juventud de la tropa y marinería que formaba parte de las unidades, pero subraya que mientras prestaban servicio en las Fuerzas Armadas debía ofrecérseles "un amplio abanico" de alternativas profesionales, ascensos formación o la posibilidad de pasar a formar parte de otros cuerpos de seguridad del Estado.

Sin embargo, esas medidas "no han tenido el efecto esperado" y durante los próximos años se irá acumulando el personal que, "a una edad crítica y con cargas familiares", además de una titulación no siempre homologada, deberá dejar la carrera militar. Esta cifra llegará hasta los 50.000 en el año 2036, según datos del Ministerio de Defensa.

Para Vox "no tiene sentido" establecer este límite a los 45 años, dada la alta formación del personal y la posibilidad de prestar servicio en determinadas labores de las Fuerzas Armadas donde la juventud no sea tan necesaria.

Además, estos militares pasan a formar parte del mercado laboral civil con una retribución pública de más de 600 euros --compatibles con un salario privado--, con la carga que eso además supone para las arcas públicas.

"Los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a los empleados públicos, cuando sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos", defiende Vox. Es más, la formación avisa de que "la Nación no puede abandonar a quienes la han servido con lealtad".

TRES FASES DE 12 AÑOS

Con ello, Vox propone que los militares de tropa y marinería entren en las Fuerzas Armadas por un periodo inicial de tres años y, transcurridos estos, puedan optar entre permanecer como permanentes o permanecer otros tres años en la carrera.

El partido divide la carrera de estos soldados en tres fases de aproximadamente doce años: en la primera ocuparían los puestos denominados 'operativos' en unidades de la Fuerza, en la segunda desempeñarían destinos en unidades como mandos elementales o especialistas y en la tercera pasarían a destinos preferentemente administrativos. Esto supondría el fin de su carrera militar aproximadamente a los 56 años, edad a la que pasarían a la situación de reserva.