Weber (PPE) amenaza a Sánchez con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España

ESTRASBURGO (FRANCIA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, tras afearle la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes y el modo en el que estos están arremetiendo contra los jueces.

Durante el debate en el Pleno de la Eurocámara ante la que ha comparecido Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la UE, Weber ha echado en cara al presidente del Gobierno que hable de democracia cuando uno de los principios básicos de la misma "es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones".

En este sentido, ha subrayado que "tres días antes" del 23J dijo que no habría amnistía. "No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía", le ha afeado, incidiendo en que "Europa está preocupada" al respecto y por eso la Comisión Europea ha planteado una serie de preguntas al Gobierno.

Weber se ha mostrado particularmente crítico con la comisión de investigación sobre el supuesto 'lawfare' pactada con Junts y ha denunciado que los de Carles Puigdemont pusieron el martes "en el punto de mira a jueces individuales" en el Congreso de los Diputados. "Todo el mundo estaba en shock sobre lo que ocurrió", ha sostenido.

En este sentido, ha advertido a Sánchez de que si los socialistas respaldan una comisión de este tipo "tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar muy de cerca lo que está ocurriendo en España".