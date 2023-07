Zapatero llama a pactar con Junts pese a las diferencias: "Hay que hacerlo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante un acto de campaña del PSOE, en los Jardines de Méndez Núñez, a 18 de julio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

Se muestra convencido de que Sánchez gobernará y ve "estéril" discutir un referéndum porque no cabe en la Constitución



MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido que el diálogo con Junts va a ser "más difícil" que con otras fuerzas políticas, pero ha remarcado la necesidad de iniciarlo para que Pedro Sánchez pueda ser investido: "Hay que hacerlo, eso es la política".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, se ha mostrado "convencido" de la investidura de Sánchez y ha expresado que no cree que Junts vaya a provocar una repetición electoral. A su vez, ha avisado de que el referéndum de autodeterminación "no cabe en la Constitución" y por tanto considera que es una "discusión estéril" y que "habrá que dialogar".

Para Zapatero, la investidura de Sánchez es una "gran oportunidad para avanzar en la integración de la diversidad" y ha señalado que el adelanto electoral fue un "acierto estratégico" que no ha conseguido derogar el sanchismo, sino que "el sanchismo les ha derogado a ellos".

También ha considerado que ha sido el PP quien ha creado un "clima injusto" desligitimando al Gobierno y al presidente, y ha avisado a la "derecha" de que "va a tener que acostumbrarse a respetar al PSOE". "Es importante que el diálogo entre el PP y el PSOE se mantenga siempre abierto", ha señalado.

Por otra parte, Zapatero ha respondido al presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que el domingo censuró que no fuese a gobernar el ganador de las elecciones, que "no es la primera vez que quien gana las elecciones no vaya a ser presidente" sino que "es la primera vez que la primera fuerza política no es capaz de concitar una mayoría parlamentaria".