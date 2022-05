Zoido justifica que se pueda usar Pegasus con condenados por "secesión" y agradece a Robles estar "dando la cara"

Cree que el Gobierno busca "distraer" y sentirse "víctima" ahora con el espionaje a Sánchez cuando el de Macron se supo hace un año

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha justificado este jueves que se pueda usar el sistema software Pegasus con personas condenadas por "secesión" y ha agradecido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que esté "dando la cara" aunque le suponga un "desgaste" y "enfrentamiento" con otros ministros. A su entender, hay "sobrados motivos para sentirse orgullosos de la democracia, de las Fuerzas de Seguridad y de los Servicios de Inteligencia".

"Quiero dedicarle un agradecimiento a la ministra Robles, que creo que es la única que está dando la cara y defendiendo a los funcionarios públicos aunque eso le suponga un desgaste personal y enfrentamiento con alguno de sus compañeros de Gobierno", ha manifestado, para señalar que "en la vida hay que buscar y decir la verdad", así como "defender a aquellos que sirven a España".

Zoido ha señalado que él ya ha dicho que "no debería sorprender a nadie que se hayan podido hacer escuchas legalmente establecidas a personas condenadas por delitos de secesión y personas que hayan repetido en muchas ocasiones que volverían a cometer esos delitos". De hecho, ha asegurado que hay personas que incluso llegaron a afirmar que "para conseguir la independencia valía una vida humana".

"Creo que para eso sí puede utilizarse Pegasus porque hay que combatir a aquellos que quieren romper el Estado de Derecho, a aquellos que quieren romper la unidad de España y aquellos que quieren romper la propia Constitución", ha manifestado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press.

ACUSA AL INDEPENDENTISMO DE "MONTAR UN CIRCO"

Zoido, que participó este miércoles en el debate celebrado en el Parlamento Europeo, ha subrayado que en ese debate los independentistas quisieron "montar un circo" como "vienen haciendo siempre" y ha añadido que él les respondió de manera "categórica" después de que dijeran que "se les perseguía".

"Dije que en España mantenemos el máximo compromiso con el Estado de Derecho y cuando se usa Pegasus es con arreglo a derecho, con autorización judicial y con resoluciones motivadas", ha explicado el exministro del Interior.

En este sentido, ha indicado que mientras que el independentismo estaba "atacando al Gobierno de España y a los Cuerpos de Seguridad", él "rompía una lanza" asegurando que tienen "sobrados motivos para sentirse orgullosos de la democracia, de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de Inteligencia".

"CORTINA DE HUMO DEL GOBIERNO"

Al ser preguntado si se cree las declaraciones del Gobierno asegurando el lunes que conocieron el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles el pasado fin de semana, Zoido ha respondido: "Como ministro del Interior me parece que eso es absurdo. Como ciudadano medio también. Como político también y como juez, digo que eso es imposible".

En este punto, ha recordado que en junio del año pasado se supo que el teléfono del presidente francés, Enmamuel Macron, había sido "atacado" por Pegasus, según publicó el diario Le Monde pero que El Elíseo no "desmintió". Poco después, ha añadido, 'The Guardian' también informó de que el primer ministro británico, Boris Johnson, también había sido "atacado por Pegasus y no se desmiente".

Sin embargo, ha destacado el hecho de que en España sea el propio Gobierno el que informa de que se ha intervenido el teléfono del presidente del Gobierno y "que lo digan un año después" cuando tras conocerse el espionaje a Macron se dijo "a todos las cancillerías" lo ocurrido. "Estoy seguro que todos los países de la UE revisaron los teléfonos de sus principales autoridades y eso en España también se tuvo que hacer", ha agregado.

Por eso, ha dicho que la acción del Gobierno es una "cortina de humo" para "distraer" y "sentirse víctima". A su entender, "lo que viene a poner de manifiesto es el caos" en el que, a su juicio, les tiene "sumido" el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Zoido se ha preguntado qué pensarán ahora los países que colaboran con los servicios de Inteligencia españoles porque se está "dañando la imagen de España dentro de la UE". "Es que no nos va a creer nadie ni nos va a facilitar información absolutamente nadie", ha aseverado.

Así, ha subrayado que en muchos asuntos hay que colaborar con otros países en la lucha contra el yihadismo, el crimen organizado, las mafias o el tráfico de drogas y seres humanos. A su entender, ahora la respuesta va a ser: '"Cómo vamos a confiar en vosotros con el lío que tenéis vosotros ahí con los secretos y la confidencialidad de los temas'".

En cuanto a si cree que adquirir Pegasus es una mala idea, ha dicho que "todo depende del propósito de quien la usa y la emplea" porque es una herramienta que puede ayudar contra los delitos porque "gracias a este software se han frustrado ataques yihadistas, se han desmantelado redes mafiosas y se ha puesto freno al narcotráfico en muchos países".

"Pero si los gobiernos se apartan del uso legítimo de esa tecnología, violan el Estado de Derecho y la emplean al margen de la ley, eso es lo que tenemos que combatir, esoo lo tenemos que rechazar Pero lo que ocurre es que eso no pasa en España", ha sentenciado.

TODO PREPARADO POR EL INDEPENDENTISMO

Zoido ha recordado que la comisión del Parlamento Europeo "se creó para investigar el uso de la tecnología Pegasus en Polonia y Hungría" y ha criticado que este asunto lo hayan utilizado "como siempre hacen los del circo mediático del secesionismo catalán".

Así, ha explicado que prepararon un informe que elabora el catalán Elies Campo, que ha participado "en organizaciones vinculadas con el movimiento secesionista" y que "trabaja en Citizen Lab", que es un organismo "prestigioso y con buena reputación". "Pero curiosamente Elies Campo para mi no la tiene", ha apostillado.

Zoido ha calificado de "curioso" que ese informe, que "está hecho desde hace un año", se presente "curiosamente el día antes de que se constituya la comisión de investigación en el Parlamento Europeo". "No creo en las casualidades", ha enfatizado.

Así ha subrayado el hecho de que tuviera la denominación 'Catalangate', que "tuviera reservados todos los dominios en Internet y tuvieran todas las redes preparadas", así como el "diseño de los logos".

"Todo en menos de 24 horas", ha exclamado, para añadir que todo eso evidencia que "lo tenían preparado" y lo han "hecho coincidir en el momento en que está teniendo menos aceptación el movimiento independentista en Cataluña". "Lo que ha querido es utilizarlo, pero afortunadamente ellos ya no pueden engañar a nadie y aquí pasaron ayer sin pena ni gloria", ha apostillado.

IMPEDIR QUE PUIGDEMONT PUEDA IR A ESPAÑA EN UNA DELEGACIÓN

Al ser preguntado si ve factible que el expresidente Carles Puigdemont pueda formar parte de una delegación y viajar a España, Zoido cree que podría intentar "ir a España dentro de una delegación o una misión" buscando lograr amparo para no ser detenido.

Sin embargo, ha recalcado que él como coordinador de la comisión del Parlamento europeo hará "lo posible y lo imposible" para que no formara parte de esa misión a España --"en el supuesto" de que la hubiera, que todavía no está prevista"-- porque "no tiene sentido que vaya a investigar un prófugo de la Justicia lo que está pasando".