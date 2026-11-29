Una urna durante las elecciones generales. - Carlos Luján - Europa Press

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha ganado las elecciones generales en Navarra con el 91,63% del voto escrutado. Los socialistas obtienen dos diputados, los mismos que logra la coalición de UPN-PP, aunque con menor porcentaje de voto, mientras que EH Bildu se hace con un diputado como tercera fuerza más votada.

En concreto, con este escrutinio, el PSN obtiene el 31,70% de los votos, un 4,34% más que en 2023, y mantiene los dos diputados que ya logró hace tres años.

La coalición de UPN-PP tiene un 29,78% de los votos y se hace con dos diputados. En las anteriores elecciones generales UPN y PP concurrieron por separado y obtuvieron cada uno un escaño. En porcentaje sumaron en 2023 un 31,98%.

Por su parte, EH Bildu obtiene el 21,78% de los votos, un 4,54% más, y logra un diputado, al igual que en 2023.

La cuarta fuerza en Navarra es Vox, que se hace con un 8,02% de los votos, tras crecer un 2,32 con respecto a 2023.

Por detrás queda Frente Amplio, con un 3,49 de los votos, frente al 12,84% que logró Sumar en 2023.

Se Acabó la Fiesta obtiene el 0,76% de los votos, por delante de Podemos, que se queda con un 0,36.