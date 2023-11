El 63% de los empresarios navarros tiene una visión "negativa" de la situación económica, según la Encuesta Círculo 2023

Entre los principales obstáculos para su actividad, destacan la "elevada fiscalidad" y los "altos costes de suministros y energía"



PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'Encuesta Empresarial Círculo 2023', elaborada por el Círculo de Empresarios, recoge que el 51,3% de los encuestados tiene una percepción "negativa" de la economía española en 2023 -porcentaje que en el caso de Navarra asciende al 63%-; una visión que se mantiene de cara a 2024, según el 49,9% de los encuestados -que en el caso de los navarros se sitúa en el 64%-.

"El empresario navarro, en cuanto a temas de valoración de la economía española, es bastante más negativo que la media nacional", ha afirmado este miércoles el miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios, presidente ejecutivo de Avest Corporate Finance y miembro de Institución Futuro, Miguel Iraburu, en la presentación del informe.

La encuesta cuenta con 420 respuestas obtenidas, de las cuales, el 37% (154) corresponden a empresarios de Navarra, siendo esta la comunidad "que más representación tiene dentro de la encuesta".

Tras conocer los principales resultados de la encuesta, se ha celebrado una mesa redonda en la que además de Iraburu han participado el presidente de Institución Futuro, José María Aracama, el CEO de 3P Biopharmaceutical, Dámaso Molero, y el CEO de STQ Energía, Ramón Pérez.

Entre otras conclusiones, el informe señala que los principales obstáculos que los empresarios identifican en su actividad son la "elevada fiscalidad y los altos costes de suministros y energía", ambos con más de 40% de porcentaje de voto. En el caso de Navarra, Iraburu ha afirmado que hay un "problema de fiscalidad serio".

En cuanto a las principales amenazas para la economía, se encuentra en primer lugar "la elevada inflación subyacente" (67,7% de los encuestados), seguido por el "abultado nivel de endeudamiento público" (61,2%).

Por otro lado, casi el 70% de los encuestados seleccionaron la gestión y organización del trabajo (69,7%) y la tecnología e innovación (67,8%) entre los principales factores que mejoran la productividad de su empresa, seguidos por la capacitación y el talento (62%). En el caso de los empresarios navarros, el primer factor es la relación calidad precio, mientras que la tecnología e innovación se sitúan en segundo lugar.

En el último año, según los encuestados, ha empeorado la evolución de la percepción del Gobierno sobre el empresario, la intervención del Gobierno en las actividades empresariales, la calidad institucional, la transparencia en las decisiones gubernamentales, seguridad jurídica y la calidad normativa. El "deterioro de la calidad institucional" se sitúa entre las tres principales preocupaciones. Asimismo, la encuesta refleja que menos de la cuarta parte de los encuestados se muestra "positivo" sobre la evolución de la economía en estos años.

La valoración general del impacto sobre la economía española de las últimas medidas de política económica adoptadas es "negativa", especialmente en el caso de las relacionadas con "los desequilibrios en las cuentas públicas" (84,3%), el "incremento de los tipos de interés" (81%) y la "no deflactación de los tipos impositivos" (72,5%).

Las tres principales propuestas de reforma del sistema de pensiones que se consideran "prioritarias" por las empresas encuestadas son "incentivar tanto al trabajador como a la empresa a prolongar la vida activa más allá de la edad legal de jubilación (68,1%), fomentar los planes de pensiones privados como complemento del sistema público (54,5%) y constituir un fondo de capitalización individual bajo el modelo de 'mochila austriaca' (52,7%)".

En general, los empresarios consultados consideran que la gestión del gasto público en España "no es eficiente". En esta ocasión, el porcentaje que ha expresado esta valoración negativa asciende al 88,1%: el 67,8% que la considera "ineficiente" y el 20,3% "regular".

A la hora de mejorar la situación del mercado laboral, las empresas encuestadas continúan considerando "imprescindible" que se vincule la evolución de los salarios a la productividad y no a la inflación (70,2 %). En segundo lugar, con un peso de casi el 60%, señalan la mejora de la formación para el empleo y las políticas activas, especialmente dirigidas a jóvenes, mujeres y senior.

La carga impositiva es un factor que "perjudica notablemente la competitividad de las empresas y sectores respecto a sus principales competidores internacionales", según manifiestan el 73,1% de los encuestados.

Las reformas impositivas "más favorables" para una mayor competitividad empresarial, según los encuestados, son los incentivos fiscales a la inversión (72,2%), la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (59,5%) y aquellas que incentiven el incremento del tamaño empresarial (53,3 %).

Entre las prioridades de política económica en España a corto/medio plazo destacan reformar la estructura y el funcionamiento de las Administraciones Públicas (58,4%) y mejorar la calidad de la educación a través de un Pacto de Estado (55,7%).

En cuanto a los fondos europeos, Iraburu ha apuntado que "no ha habido mejoras respecto al año pasado, se diga lo que se diga", ya que menos de la mitad de las empresas (43,7%) había solicitado los Fondos Next Generation en el momento de realización de la encuesta. El 56,3% que no lo ha hecho aduce para ello "la complejidad de los trámites administrativos requeridos" (50,7%) y la "no inclusión en las políticas palanca del sector en el que la empresa desarrolla su actividad" (38,4%).

"Tenemos un deterioro muy importante en este tema, se diga lo que se diga. Es lo que dicen los empresarios, que son los que reciben las inversiones. Nos importa lo que da Bruselas a las administraciones españolas, pero nos importa más lo que da la administración española al empresario. Y en este aspecto estamos mal", ha subrayado.

Como mensaje "positivo", Iraburu ha destacado que la encuesta refleja que la digitalización "está calando" de manera "importante". Según ha indicado, tanto la digitalización como la Inteligencia Artificial "van a ser factores de competitividad que tenemos que utilizar sí o sí". En este sentido, la encuesta señala que un 56% de los encuestados van a invertir en innovación, un campo en el que Navarra "se distingue positivamente del resto de España", ya que "tenemos el 1,9% de I+D+i sobre el PIB regional", frente al 1,3% de España. "Les llevamos una ventaja importante", ha dicho.

En la difusión de la encuesta (entre junio y julio de 2023) colaboraron Institución Futuro, Círculo de Empresarios de Galicia, Círculo Empresarial Leonés, Cercle d'Economia de Mallorca, Observatorio Económico de Andalucía, Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Fundación Conexus, Club de Exportadores e Inversores y Madrid Foro Empresarial.