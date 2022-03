Adanero no renunciará a su acta de diputado: "Se nos quiere expulsar porque molestamos, éramos un problema"

PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha afirmado este martes, tras conocer la resolución del Comité de Garantías y Disciplina del partido de suspenderle dos años y seis meses de la militancia junto al también diputado Sergio Sayas, que no renunciará a su acta y ha asegurado que es "evidente" que se les ha querido expulsar porque "en esa estrategia de ser muleta de Sánchez" ambos diputados eran "un problema".

"Al final es evidente que se nos quiere expulsar de UPN porque molestamos, y molestamos porque en esa estrategia de ser muleta de Sánchez, nosotros éramos un problema. Y ese problema había que quitarlo y había que echarlo. Ese es el motivo por el que nos expulsan del partido", ha afirmado ante los medios de comunicación. Además ha dado a entender que no recurrirá al Consejo Político la resolución del Comité de Garantías.

En este sentido, ha asegurado que desde el partido la decisión estaba tomada "ya hace días" y que "no tuvieron la consideración de esperar a que valoraran los órganos correspondientes del partido". "Se pidió la expulsión aunque se sabía que no era estatutaria, y al final lo que han hecho ha sido una expulsión de facto, dejándonos dos años y medio fuera del partido", ha manifestado.

Adanero ha asegurado que ni Sayas ni él van a "participar en esa estrategia de querer ser una muleta del sanchismo" y que "el centro derecha de Navarra necesita una alternativa fuerte, real, que dé solución a los problemas de los ciudadanos". "Y no que su máxima aspiración sea que si un día Bildu no quiere apoyar, que ahí estemos nosotros para ver si el Partido Socialista nos quiere dar unas migajas y nos deja sentarnos en su mesa. Eso es una vergüenza para nosotros, para todos los que han votado y nosotros ahí no vamos a participar", ha reiterado.

Tras asegurar que UPN "ha cambiado el rumbo" mientras que ellos "están donde estaban", ha subrayado que "la gente se está desafiliando del partido".

(Habrá ampliación)