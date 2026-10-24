PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Éstos son los principales actos y convocatorias que configuran la agenda informativa de Europa Press Navarra para este domingo, 25 de octubre de 2026.

--11.00: En Pamplona, XV Edición de la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama, organizada por la asociación Saray. Plaza del Castillo.

--13.00: En Huarte, el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, interviene en el acto de clausura de la 42ª edición de los Encuentros de Arte Joven. Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (C/ Calvario, 2).

--18.30: En Tudela, rueda de prensa, en el marco del 26º Festival de cine Ópera Prima, sobre la película 'Yo no moriré de amor'. Intervienen su directora Marta Matute y el productor José Esteban. Hotel AC Ciudad de Tudela.