Air Nostrum recupera este domingo los vuelos entre Pamplona y Barcelona

Archivo - Despeque de un avión de Air Nostrum en una imagen de archivo. - AIR NOSTRUM - Archivo

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, inicia este domingo, 25 de octubre, la nueva etapa de la ruta entre Pamplona y Barcelona, una conexión que permitirá reforzar las opciones de viaje de los pasajeros navarros y, especialmente, ampliar sus posibilidades de conexión a través del aeropuerto de Barcelona.

La ruta, respaldada por Navarra mediante un acuerdo de promoción, contará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos, y será operada con reactores CRJ1000 de 100 plazas. El vuelo partirá de Barcelona a las 9.15 horas y aterrizará en Noáin a las 10.15. El trayecto de regreso despegará de Pamplona a las 10.45 horas y llegará a Barcelona a las 11.50.

La conectividad constituye precisamente uno de los principales valores de la nueva ruta. Los pasajeros navarros dispondrán, a través de Barcelona, de conexiones con 16 destinos nacionales y 34 internacionales, gracias al acuerdo de código compartido con Vueling, además de las posibilidades adicionales que ofrece la red de la alianza Oneworld, según ha informado la compañía en una nota.

Las primeras reservas reflejan ya esta voluntad de la ruta, según ha añadido: un 17% de los pasajeros con reserva para los primeros meses continuará su viaje desde Barcelona hacia otro destino. Entre los destinos que están concentrando un mayor interés figuran ciudades como Palma de Mallorca, Ibiza, Doha, Santiago de Chile y Londres.

Por otro lado, el 13% de las ventas de esta nueva ruta se han realizado fuera de España, siendo los tres primeros países emisores Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Air Nostrum espera que este componente de tráfico en conexión vaya ganando peso conforme avance la operación y se consolide entre los viajeros la posibilidad de utilizar Barcelona como punto de enlace.

La aerolínea prevé alcanzar una ocupación media del entorno del 50% durante el primer mes de funcionamiento de la ruta. La programación comercializada permite viajar vía Barcelona a destinos nacionales como Alicante, Almería, Asturias, Gran Canaria, Granada, Ibiza, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla o Tenerife Norte, y a destinos internacionales como Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Doha, Estambul, Londres, Miami, París, Roma o Venecia, entre otros.

La puesta en marcha del enlace supone además la recuperación de una ruta con una larga trayectoria. Air Nostrum operó la conexión Pamplona-Barcelona entre 1997 y 2012 y posteriormente entre 2022 y 2023.