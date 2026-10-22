Alfaro anuncia la adquisición de 27 viviendas al fondo Building Center para incorporarlas al parque público

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en una imagen de archivo. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo foral ha adquirido 27 inmuebles al fondo de inversión Building Center para su incorporación al parque público de vivienda. Todas ellas menos una están todavía sujetas al régimen de vivienda de protección oficial, calificación que vencerá entre los años 2027 y 2044.

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, Alfaro ha explicado que el Plan de Inversiones 2025-2028 contempla 82,5 millones en concepto de adquisición de vivienda, 78,5 millones para 2027 y 4 millones para 2028, a lo que se suman 21,4 millones contemplados en el anteproyecto de presupuestos para 2027.

Ha explicado que no puede adelantar la planificación de este plan de inversiones dado que todavía tiene que pasar por el Parlamento foral para su "aprobación definitiva". No obstante, ha destacado las líneas de trabajo desarrolladas esta legislatura, con un incremento del 125% del gasto destinado a "hacer frente a la situación en que se encuentran centenares de familias" debido a "los fondos buitre"; pasando de 89 millones en el año 2026, sin contar los fondos Next, a los 200 millones presupuestados para 2027.

Alfaro ha indicado que se está negociando con los dos principales fondos con presencia en la Comunidad foral, Testa-Blackstone y Catella, para adquirir sus inmuebles "a un precio razonable" y destinarlos al parque público de vivienda "para siempre, evidentemente con los mismos inquilinos e inquilinas que residen en la actualidad,".

En este sentido, ha informado de la compra de 27 inmuebles pertenecientes al fondo de inversión Building Center para su incorporación al parque público de vivienda. Situadas en un total de 10 municipios navarros, estas viviendas han sido adquiridas por un importe de 1.991.002 euros -73.740,81 euros por vivienda- mediante el derecho preferencial de la administración del tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública que todavía mantienen la calificación y sobre las transmisiones conjuntas de más de 10 inmuebles.

La mayor parte de las viviendas adquiridas se sitúan en Murchante (13), Valtierra (3), Tudela (3) y Cadreita (2). El resto se encuentran en localidades como Huarte, Lakuntza, Cintruénigo, Peralta, San Adrián y Sangüesa. Todas estas viviendas están todavía sujetas al régimen de vivienda de protección oficial -salvo la ubicada en San Adrián, que figura como libre-, calificación que tenía previsión de vencer en un rango temporal comprendido entre los años 2027 y 2044.

De estas 27 viviendas recientemente adquiridas, 11 están actualmente alquiladas y se mantendrán con los contratos vigentes hasta su finalización; las 16 restantes se destinarán a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social y la Bolsa de Alquiler de Gobierno de Navarra, gestionada a través de la empresa pública Nasuvinsa.

En total, en este 2026 se ha ejercido el derecho de tanteo y retracto en 54 viviendas, por un importe de 6.017.691,14 euros; viviendas que el Gobierno de Navarra incorpora al parque público de vivienda o que cede al Fondo Foral de Vivienda Social para su cesión, al mismo tiempo, a diferentes entidades, con el objetivo de promover programas de inclusión o acompañamiento, entre otros.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que ve "con buenos ojos" y como algo "positivo" la adquisición de estas 27 viviendas. Ha apostado por priorizar el destino de los remanentes de tesorería a vivienda y por "reforzar" la herramienta de tanteo y retracto. En cuanto al programa de inversiones, ha dicho que Geroa Bai buscará que su planificación sea "ambiciosa en su contenido y plazos". Asimismo, ha apostado por utilizar el autogobierno de Navarra para "anticiparnos a cuestiones que pueden venir" y que "requiere de una intervención por parte del Gobierno".