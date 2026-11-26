Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo foral continuará "regulando" e "interviniendo" en el mercado de la vivienda, "le pese a quien le pese, y pase lo que pase por otros lares".

"Para eso contamos con nuestro autogobierno. Ese es el camino a seguir si nos creemos, y desde luego nosotras nos lo creemos, que la vivienda es un derecho básico al que tienen derecho todas las personas", ha señalado Alfaro en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra.

La vicepresidenta ha defendido la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha afirmado que en 2025 "Navarra es la comunidad del Estado donde más vivienda se construye per cápita y duplicamos a la segunda Comunidad, que en este caso es la Comunidad de Madrid". "Los datos del 2026 son todavía más esperanzadores, ya que en los nueve primeros meses hemos batido el récord de viviendas iniciadas de los últimos quince años", ha apuntado.

Además, Alfaro ha destacado que "los datos oficiales y reales dicen que los alquileres en los municipios declarados zona de mercado tensionado se han reducido un 5%". "En este caso, tenemos ya los datos del tercer trimestre de este año, donde los datos señalan un nuevo descenso del 1,5% respecto al mismo trimestre del año anterior y del 1,9% frente al trimestre inmediatamente anterior de este año 2026", ha indicado. La vicepresidente ha dejado abierta además la posibilidad de ampliar las zonas de mercado tensionado reconocidas actualmente.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha valorado medidas como la declaración de zonas de mercado tensionado y ha destacado que en Navarra "se han dado avances importantes en la modificación de la lógica especulativa". "Podríamos decir que se han puesto los cimientos para la nueva política de vivienda, pero no todo son luces, también hay sombras. Una vez modificadas las reglas de juego, se necesitan recursos. No se pueden modificar las reglas del mercado sin alterar la lógica presupuestaria y de recursos. Estamos viviendo una situación de crisis extraordinaria en materia de vivienda y en épocas extraordinarias se deben tomar medidas extraordinarias. Reconocemos que el Gobierno camina en la buena dirección, pero hay que dar un impulso", ha señalado.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que en el Gobierno "definitivamente han perdido el oremus, han perdido el norte en materia de vivienda, y la prueba es esta interpelación que hemos visto". El parlamentario regionalista ha señalado que con los Gobiernos de UPN "se cubría el 95% de la demanda de vivienda protegida" y ha asegurado que desde el Ejecutivo actual "no han construido nada, no han planteado nada, y no tenemos vivienda construida ni vivienda por construir".

El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha señalado que "el 80% de los navarros está a favor de las medidas que esta legislatura ha aprobado este Parlamento e impulsado el Gobierno y ahí se incluyen navarros que votan a UPN, pero UPN siempre vota que 'no'". "En Navarra evidentemente se está interviniendo el mercado de la vivienda y con ello se ven resultados", ha asegurado, si bien ha trasladado a la consejera que "hay que acelerar la transformación del mercado de la vivienda".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "la vivienda es el principal problema que tiene ahora mismo la sociedad y hay una cuestión que subyace, y es que la gente trabajadora no puede acceder a una vivienda con su sueldo, y el empobrecimiento de las clases medias y de las rentas del trabajo es un problema que debemos abordar". "También hay que reconocer que ha habido avances. Se ha ampliado el parque de alquiler, se ha construido más vivienda, se han hecho cambios legislativos, se han aprobado las zonas de mercado tensionado", ha indicado, para señalar que, "desde luego, hay que hacer mucho más".

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha apuntado que, "después de ocho años de las políticas de Sánchez y Chivite, la vivienda ha pasado de ser la preocupación número 16 a ser la primera preocupación para los ciudadanos navarros, especialmente para los más jóvenes". "Deben cambiar las políticas de vivienda. Los jóvenes sueñan con ser propietarios, tienen todo su derecho, y no lo hacen por capricho, lo hacen porque quieren estabilidad, quieren seguridad y quieren construirse un futuro", ha afirmado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha retado a las formaciones de derecha a que digan "una provincia, una ciudad, donde hayan aplicado sus recetas y hayan mejorado" la situación de la vivienda. "Tienen 30 provincias para elegir, que son aquellas en las que gobiernan ustedes. No lo van a hacer porque no existe, porque no hay ninguna, todas han ido a peor", ha señalado.