La cabeza de lista de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso, ha votado este domingo en Alsasua. - PODEMOS

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso, ha votado este domingo en las elecciones generales y ha hecho un llamamiento a la participación.

La candidata de Podemos ha depositado su papeleta en el colegio electoral de Gaztegune Intxostiapunta, en Alsasua, su localidad natal.

"Animo mucho a la gente a que coja el abrigo, coja el paraguas y se vaya a votar. Votar es uno de nuestros derechos y tenemos que votar para que no nos anulen los derechos que ya tenemos", ha declarado la candidata al Congreso.