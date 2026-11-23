La consejera participa en la presentación del proyecto artístico de Ana Sagüés, ganadora del Premio a la Promoción del Talento Artístico 2025, Ane Sagüés Abad. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha participado en la presentación de la propuesta artística de Ane Sagüés 'Un exorcismo pop'. Una propuesta artística fruto del Premio a la Promoción del Talento Artístico 2025, en la que la autora presenta un monólogo-concierto. Una obra en la que la artista combina texto, música en directo y un sistema de proyección multipantalla para abordar el legado digital y el tránsito desde los inicios de la red hasta la hiperconexión actual. La propia artista presentará la obra en el Teatro Gayarre el 1 de diciembre a las 19 horas.

Fue en junio de 2025 cuando esta joven poeta navarra recibió este reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra, el Premio a la Promoción del Talento Artístico. Un galardón que pone en valor la calidad del talento más prometedor en el ámbito cultural en Navarra.

Tal y como ha subrayado la consejera, se trata de "un proyecto innovador y muy personal, producido junto a su compañía, Las Nenas Theatre, y un gran equipo creativo y técnico". Además, Esnaola ha destacado que "la propuesta demuestra, una vez más, su capacidad para investigar nuevos lenguajes escénicos e interactuar con el público desde una mirada crítica, irónica y contemporánea".

Una obra, que ha recordado la consejera, es una "apuesta por lenguajes vanguardistas y contemporáneos dentro de una generación de jóvenes que fomentan una práctica artística comprometida y sin tapujos".

El Premio a la Promoción del Talento Artístico que ha posibilitado el estreno de esta obra viene acompañado de un compromiso y una oportunidad para quien lo recibe: la de realizar un proyecto en el ámbito artístico. Su objetivo es servir de referente a la juventud, así como acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización del talento emergente en Navarra, ha informado el Gobierno.

En años anteriores, dentro del mismo proyecto, se han presentado otras obras como el libro de Celia Carrasco 'Simas de aliento', el proyecto del bailarín, Martxel Rodríguez 'Esquicio', la propuesta 'Reflejos' de Iban Carmona, el disco de la joven soprano navarra Sofía Esparza o el proyecto audiovisual de la escritora navarra Laura Chivite.

EL MONÓLOGO-MUSICAL DE ANE SAGÜÉS

'Un exorcismo pop', de Ane Sagüés, es una obra multidisciplinar, que combina texto, proyección y música, y que se publica como proyecto de difusión del Premio a la Promoción del Talento Artístico 2025, otorgado por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra- 'Un exorcismo pop' muestra los fragmentos de Ane contenidos en su ordenador, generando una ficción sobre su identidad a través de los escritos, imágenes, datos y metadatos que componen su huella digital.

Según ha explicado el Gobierno foral, empleando el archivo digital personal como catalizador de la dramaturgia, desarrolla un ejercicio de fabulación especulativa. Lores, lenguajes e imágenes ficcionadas procesan y distorsionan su identidad personal, dibujando, al mismo tiempo, un horizonte colectivo más abierto y esperanzador. El monólogo se construye como dramaturgia transmedia que expande el texto hacia la música y la pantalla.

El archivo digital funciona como dispositivo dramatúrgico. La dramaturgia no se presenta de forma cronológica o lineal: se desarrolla de forma superpuesta, a través de una temporalidad desordenada. Como en el escritorio de un ordenador, los textos avanzan en lenguajes y estructuras que saltan de un tema a otro de forma caótica.

La performatividad del texto es otro de los estilos característicos de la compañía. A través de la palabra se pretende generar una activación en el público, movilizándolo y haciéndolo partícipe de la obra, dando lugar a un desplazamiento de su papel de mero espectador.

A la escritura del texto se suma un proceso de composición musical, que se interpreta en directo por los músicos e intérpretes Maia Ros y Lizaflor, presentes en escena como sidekicks o guías en la narrativa central de Ane.