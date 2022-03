ANVITE y la Fundación Tomás Caballero se concentran en Pamplona en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) y la Fundación Tomás Caballero han realizado este viernes en Pamplona un acto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En este homenaje, junto al monumento a las víctimas en la plaza de la Constitución, también han participado representantes de Navarra Suma a nivel municipal y parlamentario encabezados por el portavoz de la coalición y presidente de UPN, Javier Esparza, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Igualmente, han asistido el secretario general del PPN, José Suárez, y el coordinador de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas. Ni ANVITE, ni la Fundación Tomás Caballero ni los miembros de Navarra Suma han asistido previamente al homenaje organizado por el Gobierno foral en el mismo lugar.

En el acto organizado por ANVITE y la Fundación Tomás Caballero se han colocado diversos ramos de flores ante el monumento a las víctimas.

Además, Ana Embid, hija de una víctima de ETA, ha dado lectura a un comunicado en el que se destaca que "las personas no mueren hasta que no se olvidan". "Y nosotros no queremos olvidar a las 193 personas fallecidas y más de 2.000 heridos en el atentado yihadista de Atocha, ni a los 853 asesinados por la banda terrorista ETA, como tampoco a aquellos que ETA hirió, extorsionó, aterrorizó y echó de su tierra por no compartir su ideología totalitaria. Y no indicamos la cifra de estos últimos no por su banalidad, todo lo contrario, sino porque a pesar de su elevadísimo número es posible cuantificar", han subrayado.

Tampoco han querido olvidar "al resto de ciudadanos que ha sufrido cualquier otro tipo de terrorismo tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras".

Igualmente, han querido recordar a "todos los Ucranianos a quien un dictador totalitario, cruel y deshumanizado está aterrorizando con un ejército poderoso y bien equipado que destruye a su paso todo lo que toca".

"No hay persona de bien que pueda entender y mucho menos justificar este comportamiento", han manifestado, tras exhortar, "una vez más", a la sociedad y especialmente a nuestros representantes "a no callar, a ser valientes y romper esos silencios, a no legitimar lo inadmisible y a ser consecuentes y ejemplares".

"Nos gustaría pediros que cada año, tal día como hoy, tengáis un gesto, un recuerdo para todas aquellas personas que dieron su vida, su sufrimiento sin haber hecho nada por merecerlo. Con vuestra ofrenda pero sobre todo con vuestro ejemplo, ayudadnos, por favor, a que esto no vuelva a pasar; también lo estaréis haciendo por vosotros mismos y sobre todo como herencia a nuestras futuras generaciones", han concluido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha querido "dejar claro" el apoyo de la coalición a las víctimas del terrorismo. "Hay que estar en días como hoy aquí, y yo lo que lamento que el Gobierno de Navarra haya aprobado una declaración institucional en la que no se exige a EH Bildu que condene el terrorismo de ETA, que no se exija de verdad que se arrepientan de lo que han hecho", ha indicado, tras criticar que "se sigue intentando no molestar a EH Bildu porque son los socios del PSN y del PSOE en Madrid".

En este sentido, ha asegurado que le da "pena" porque "el Partido Socialista "siempre había estado en otras posiciones". "Siempre había compartido con nosotros este tipo de actos y desgraciadamente en uno como hoy no están", ha señalado.

En respuesta a los periodistas sobre la "falta de unidad" y lo "desconcertante" que podría resultar el hecho de que previamente se haya realizado otro acto con la presencia de las instituciones navarras, salvo Navarra Suma, Esparza ha afirmado que "es una pena, pero" que hay que "dejar las cosas claras".

"No se pude estar normalizando a EH Bildu, que hace 20 días puso en su dirección estratégica a David Pla, que es el último jefe de ETA. No se les está pidiendo que condenen", ha respondido Esparza, tras criticar las propuestas presentadas por EH Bildu al Plan de Convivencia. "Ellos están con los verdugos , están defendiendo lo que han hecho y lo que hicieron 50 años de terrorismo y de asesinatos y de extorsiones, y no se han arrepentido de eso", ha manifestado.

En este sentido, ha considerado que "no han dado ningún paso", y que de hecho "los pasos están siendo al contrario". Por ello, ha subrayado que "el Partido Socialista es el que debiera hacer la reflexión de si le compensa, por estar en el poder, que valga todo, normalizar y blanquear a alguien que no se merece, porque no son un partido más".