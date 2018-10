Anvite pide que "no se den compensaciones a los terroristas como contraprestación a negociaciones políticas"

Publicado 27/06/2018 20:26:41 CET

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) ha pedido que "no se den compensaciones a los terroristas como contraprestación a negociaciones políticas de partidos". "Que no se les premie por haber dejado de matar", ha añadido.

Así se ha pronunciado María Sanz, representante de Anvite, en su intervención en el acto que la asociación ha celebrado este miércoles por la tarde con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo. Un acto en el que se ha homenajeado a Jesús Blanco, asesinado por ETA el 27 de junio de 1983.

El acto, que ha contado con la presencia de Gloria Blanco, hija de la víctima, así como de dos de sus nietos, ha consistido en una ofrenda floral en la avenida Bayona número 36 de Pamplona, portal del domicilio donde residía Jesús Blanco y donde fue tiroteado por los terroristas de ETA hace 35 años. El acto ha finalizado con un minuto de silencio roto por los aplausos de los asistentes.

También han acudido al acto la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, así como diferentes representantes políticos como el presidente de UPN, Javier Esparza, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, o el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez.

En su intervención, María Sanz ha afirmado que los actos de memoria "son de vital importancia para impedir el blanqueo del terrorismo etarra y no caer en la estrategia del olvido que algunos buscan". "Son actos obligados de justicia y verdad que la sociedad les debe", ha insistido Sanz que ha destacado que "no existe memoria justa si no se ciñe a la verdad".

"Hace poco más de un mes, ETA anunció su final definitivo tras 50 años de atentados, secuestros, extorsiones y todo tipo de acciones violentas y mafiosas", ha continuado la representante de Anvite. "ETA mató por odio político hacia el no nacionalista y por imponer su proyecto político que no tiene encaje en nuestro Estado de derecho", ha remarcado.

Sanz ha criticado que "hoy, sin renunciar a dicho proyecto y sin deslegitimar el terrorismo, quienes más cerca se mostraron de ellos pretenden pasar página cuanto antes y blanquear la historia de lo ocurrido", ha criticado. "Nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de olvidar, al contrario, especialmente los más jóvenes deben conocer y recordar el relato real de lo ocurrido para construir una colectividad más justa y libre donde la violencia no tenga cabida ni pueda ampararse bajo ningún proyecto o anhelo político", ha reivindicado.

María Sanz ha pedido a la sociedad y las instituciones que "no den la espalda a las víctimas del terrorismo y que no jueguen con su memoria". De la misma manera, ha solicitado que "se impida los actos de homenaje a los terroristas y que se trabaje por esclarecer todos los crímenes que están sin resolver, más de 300".