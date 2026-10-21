Aprobada la modificación del PSIS de Etxabakoitz que contempla suelo para 11.500 viviendas y la nueva estación del TAV

Recreación de las viviendas previstas en el PSIS de Etxabakoitz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado de manera definitiva, en su sesión de este miércoles, la modificación del conocido como PSIS de Etxabakoitz, que contempla suelo para 11.500 viviendas y la nueva estación de tren de alta velocidad de Pamplona, según ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite.

Ha estimado, además, que sobre finales de 2028 se podría poner en marcha la construcción de viviendas en dos ámbitos que no estén afectados ni por el tren ni por la avenida de Aróstegui, siempre y cuando se haya aprobado el proyecto de reparcelación y urbanización y se haya aprobado la alteración de los límites municipales, ha explicado el consejero.

El Ejecutivo ha acordado resolver las alegaciones presentadas y aprobar la modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para el 'Desarrollo del Área de la Nueva Estación del Tren de Alta Velocidad y del Área de la Antigua Estación de Tren de Pamplona', promovido por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, así como las normas contenidas en este instrumento de planificación (normativa urbanística particular, planos de ordenación y normativa urbanística general).

Avanza así, ha expuesto Chivite, el desarrollo urbanístico previsto en la zona suroeste de Pamplona, con suelo para un total de 11.581 viviendas, la mitad de ellas protegidas (se dispone suelo para 5.723 viviendas libres, 3.487 viviendas protegidas y 2.371 tasadas). La ordenación aprobada contempla también nuevos espacios públicos y zonas verdes. Además, permite que la ciudad se prepare para recibir el tren de alta velocidad y eliminar su antiguo bucle ferroviario.

En concreto, se ha aprobado una reserva de suelo público de 61.883 metros cuadrados para el sistema general ferroviario; 240.703 metros cuadrados para sistemas generales de zonas verdes; 542.931 metros cuadrados para sistemas locales de espacios libres y zonas verdes; para dotaciones locales la reserva es de 117.742 metros cuadrados; para el banco foral de suelo público del Gobierno de Navarra la reserva es de 39.345 metros cuadrados para parcelas y 114.588 metros cuadrados para edificabilidad; y para dotación polivalente supramunicipal del Gobierno de Navarra la reserva es de 42.780 metros cuadrados.

DOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El área de intervención suma 2,3 millones de metros cuadrados -29.000 más de los previstos antes de la modificación del PSIS-, repartidos entre los municipios de Pamplona, Zizur Mayor, Cizur y Barañáin. Así se aprobó, recientemente, por unanimidad en el seno de la Comisión de Ordenación del Territorio (COT).

La modificación del PSIS de Etxabakoitz contempla dos ámbitos de actuación. El primero de ellos en un espacio delimitado por el término municipal de Barañáin, el río Elorz, el Camino de Santiago y la A-15 que incluye e integra la nueva estación para el TAV, el nuevo trazado de la línea ferroviaria, el desarrollo de una importante zona residencial y terciaria y de actividad económica, tratando de dar solución a las carencias de comunicación viaria, en especial las de Barañáin con la Ronda Oste (A-15) y la avenida Aróstegui y la Autovía del Camino (A-12).

El segundo ámbito de actuación es el resultante del futuro desmantelamiento del bucle ferroviario y del traslado de la actual estación de ferrocarril, ubicada entre San Jorge y Buztintxuri. Se plantea el desarrollo de una zona residencial, propiciada por la recuperación del espacio ocupado por la actual estación, y que da continuidad urbana y espacial a unas zonas que, hasta ahora, estaban físicamente separadas por las vías del tren.