Aprobados los Presupuestos de Navarra para 2024 con el acuerdo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin

Las cuentas se han aprobado con tensión en el exterior de la Cámara, por el intento de agricultores de acceder por la fuerza



PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, haciendo valer el acuerdo que alcanzaron PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu. Se trata de los primeros Presupuestos de la legislatura y los quintos que aprueba de forma consecutiva el Gobierno presidido por María Chivite. UPN, PPN y Vox han votado en contra de la ley.

El debate de los presupuestos en el pleno se ha desarrollado con momentos de tensión en el exterior de la Cámara, ya que un grupo de agricultores y ganaderos se ha concentrado desde primera hora frente al Parlamento de Navarra y sobre las 10.20 horas han cortado el tráfico y han tratado de acceder por la fuerza al Legislativo, pero la Policía Foral lo ha impedido.

En la votación definitiva y precisamente en relación con el conflicto de los agricultores, se ha aprobado una enmienda presentada por los socios de Gobierno que contempla la imputación temporal en el IRPF de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios percibidas en 2023 para compensar pérdidas de ingresos de la actividad. Por contra, no ha sido admitida una enmienda de UPN que buscaba "acercar" la fiscalidad de los agricultores navarros a los de Álava.

En el trámite en comisión de los Presupuestos se debatieron 983 enmiendas (109 'in voce') y se aprobaron 355 (97 de ellas 'in voce'), todas suscritas en diferentes combinaciones por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, por un valor total de 17.254.962 euros. No prosperó ninguna de las alternativas registradas por UPN (290) y PPN (223). Vox no presentó propuestas.

Con la incorporación de las 355 enmiendas, el estado final de gastos e ingresos ha quedado fijado en 6.355.410.182 euros, lo que no supone ningún incremento del gasto no financiero respecto a lo consignado en el proyecto.

El límite de gasto no financiero (departamentos del Gobierno foral, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) asciende a 5.835.972.554 millones. Supone un incremento del 10,5% respecto al Presupuesto de 2023.

En el debate en pleno, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el Presupuesto presentado por el Gobierno "no aprovecha el potencial de Navarra, es un Presupuesto que va a estancar a esta tierra, básicamente porque no parte de un buen diagnóstico". "Al Gobierno la realidad le importa muy poco y no le va a estropear un Presupuesto aunque sea malo, ni un discurso autocomplaciente. Es un Presupuesto negacionista porque niega los problemas que tiene la sociedad navarra. Para ustedes, los ciudadanos navarros que se quejan, o se quejan de vicio o son de extrema derecha", ha criticado.

Esparza ha indicado que existe "un acuerdo de investidura para hacer presidente a Pedro Sánchez, para hacer presidenta a María Chivite, para hacer alcalde de Pamplona a Joseba Asiron, y se van a aprobar los presupuestos en Madrid, en Navarra y en Pamplona". Tras ello, ha acusado al Partido Socialista de "renunciar a los valores y al programa electoral, y para mí eso también es corrupción". "Engañar deliberadamente a la gente, a tus votantes, creo que es corrupción", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado que estos son "los quintos Presupuestos de la presidenta Chivite" y ha señalado que la derecha tiene "los mismos planteamientos que hace cinco años". "Quizá utilizan los mismos argumentos o parecidos desde hace 9 años, cuando perdieron el poder. Llevan nueve años vendiendo un apocalipsis que ni llega ni llegará. No son creíbles. No reconocer nada bueno de nuestra tierra en diez años pone de manifiesto su eterna mentira", ha resaltado.

Alzórriz ha afirmado que el proyecto de Presupuestos ha sido elaborado "pensando en la ciudadanía navarra y aporta estabilidad económica y política a nuestra tierra". "Estos Presupuestos son escucha activa, propuestas compartidas, diálogo entre diferentes, cohesión territorial, redistribución de los recursos con prioridades netamente sociales. El 52% del Presupuesto va a las necesidades sociales que tienen los ciudadanos y las ciudadanas", ha sostenido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha asegurado que éstos "no son los Presupuestos que haríamos por nuestra parte, pero nos permitirán avanzar en temas fundamentales para la sociedad navarra, para todas las personas que vivimos y trabajamos en Navarra". "Con nuestras aportaciones, dotamos al Gobierno de herramientas para el desarrollo ambicioso de las políticas públicas", ha defendido.

Además, ha destacado que "éste es el primer acuerdo importante de esta legislatura y creemos que será el primero de muchos otros para responder a los retos que tenemos por delante, la redistribución de la riqueza, el refuerzo de los servicios públicos, la ampliación de derechos, el avance en democracia y autogobierno". "Cuando las personas se ponen en el centro y hay voluntad de acuerdo, se avanza", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado que el Presupuesto "es positivo para llevar adelante políticas de progreso y por tanto políticas para el conjunto de la ciudadanía navarra". "El acuerdo presupuestario busca poner en el centro las políticas públicas y la ampliación de servicios públicos", ha subrayado.

Pablo Azcona ha recordado que, hasta 2015, "veníamos de tres ejercicios sin que Navarra tuviese la ley más importante del año, veníamos de un punto muy complejo en el cual Navarra no gozaba de esta estabilidad, no gozaba de cuentas públicas, estaba en situación de Presupuestos prorrogados, una situación muy preocupante que recogimos pero que hemos conseguido llevar adelante".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "estos Presupuestos son demoledores para nuestro crecimiento económico, son excesivos en la presión fiscal, reaccionarios en el reparto del gasto y no acordes ni realistas con lo que necesita Navarra". "Estos Presupuestos son un dispendio, son demoledores para nuestra industria, nuestra agricultura y nuestros servicios. La falta de inversión lastra a Navarra", ha señalado.

Además, Royo ha criticado que el Gobierno foral "ha optado por subir impuestos a lo grande" y ha asegurado la recaudación por impuestos directos pasa de 2.311 millones de euros en 2023 a 2.834 millones en 2024, "500 millones de euros más en impuestos".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha criticado que UPN "no quería que se aprobara" su propia enmienda sobre los agricultores, porque "si quisieran que se aprobaran nos hubieran llamado". "Desde la moción de censura en Pamplona, UPN tiene el objetivo de agrietar Navarra, de tensionar Navarra al máximo posible, pero lo único que hacen es demostrar que no hay alternativa ahora mismo en Navarra, es lo que demuestran aquí todos los días", ha criticado.

Garrido ha afirmado Contigo-Zurekin apoya estos Presupuestos porque el gasto en sanidad pública "ha crecido un 70% respecto a 2014, cuando gobernaba UPN, la educación pública ha crecido un 56% respecto a 2014, los derechos sociales han crecido un 130% en el Presupuesto de esta comunidad frente a 2014". "El modelo de este Gobierno y el de UPN no tiene absolutamente nada que ver", ha dicho.

Por último, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que "durante la tramitación de estos Presupuestos nos ha quedado muy claro que este Gobierno solo gobierna para sí mismo, de forma autócrata y sectaria, olvidándose del resto de los navarros".

Nosti ha considerado que "estos Presupuestos no atienden a las necesidades de la ciudadanía navarra y no responden a su bienestar general, son un reparto de poderes entre los socios de este Gobierno, que ignora por completo la realidad social y económica de Navarra".